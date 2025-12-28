Verstappen legt uit waarom hij liever overstuur dan onderstuur heeft: "Die laatste paar tienden..."
Max Verstappen is in de loop der jaren een expert geworden op het gebied van de auto afstellen. De coureur van Red Bull Racing legt uit waarom hij liever een auto met overstuur wil in plaats van onderstuur.
Overstuur betekent dat de kont van de auto uitbreekt, omdat de achterwielen minder grip hebben dan de voorwielen. Onderstuur betekent dat de voorwielen minder grip hebben, waardoor de auto de neiging heeft om rechtdoor te gaan in de een bocht. Van Verstappen weten we dat hij vaak rijdt met een heel gevoelige neus. "Als je Call of Duty aan het spelen bent en je probeert iemand neer te schieten, maar je cursor gaat alle kanten op, dan moet je heel precies zijn in je bewegingen", zo beschreef Liam Lawson ooit hoe gevoelig de auto van Verstappen is. Maar de Nederlander heeft liever overstuur dan onderstuur en legt het uit.
Een snelle auto komt door de neus
"Onderstuur is langzaam. Wat je ook doet, het maakt niet uit", antwoordde Verstappen op de vraag bij Pelas Pistas of je beter onderstuur of overstuur kunt hebben. "Wat je ook fijn vindt aanvoelen, het is gewoon langzamer. Als je een snelle auto wilt hebben, dan moet dat door de neus komen. Afhankelijk van het kampioenschap waarin je rijdt, is onderstuur snel totdat je die laatste paar tienden... Je kunt nog door Q1 komen met onderstuur, maar in Q3 kun je je dat niet veroorloven."
Veilig is langzaam
Christian Fittipaldi voegde toe: "Mario Andretti zei dit ook altijd, zeker op een oval. Als je je daar ging kwalificeren, dan kreeg je maar twee rondjes de tijd . Je hoefde je niet druk te maken om bandenslijtage. Maar je bent afhankelijk van wat je met de neus van de auto kunt doen." Verstappen reageerde: "Ik ben geen ovalspecialist, maar als je daar auto's ziet die veilig staan afgesteld... Veilig is langzaam. Je moet altijd op het randje zitten. Als iedereen dichtbij elkaar zit en je moet net dat laatste uit de auto kunnen halen, dat kan alleen als je je volledig inzet op de neus."
