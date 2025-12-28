Dit zijn de superlicentiekosten per Formule 1-coureur voor het seizoen van 2026
Dit zijn de superlicentiekosten per Formule 1-coureur voor het seizoen van 2026
Aangezien het Formule 1-seizoen van 2025 erop zit, kunnen we aan de hand van de puntenstand berekenen hoe duur de superlicenties zijn voor 2026. Lando Norris zal dit keer het meest moeten betalen in plaats van Max Verstappen.
Om deel te mogen nemen aan de koningsklasse van de autosport, heb je een soort rijbewijs nodig. De FIA noemt het een superlicentie. Beschik je over een superlicentie, dan voldoe je als coureur aan alle verplichtingen van de internationale autosportbond om je in te mogen schrijven voor de Formule 1. Tegenwoordig moet je als rookie veertig superlicentiepunten verdienen om een superlicentie te mogen ontvangen. Die krijg je door bijvoorbeeld kampioen te worden in de FIA Formule 2 of de IndyCar.
Kosten van een superlicentie
Naast dat er eisen hangen aan een superlicentie, zijn er ook flinke kosten aan verbonden. Hoe meer punten je hebt behaald in het wereldkampioenschap in het seizoen ervoor, hoe duurder het is om je superlicentie te laten vernieuwen. Coureurs die geen punten behaalden, of rookies of terugkerende coureurs die überhaupt niet reden in het seizoen ervoor, moeten een basisbedrag van €11.453 betalen. Per punt komt daar nog €2.313 bij. Norris, Verstappen en Oscar Piastri zijn ieder op bijna één miljoen euro terechtgekomen.
De bedragen zijn gebaseerd op data van 2025. Dit is mogelijk aangepast voor 2026 vanwege inflatie, maar dit is nog niet bekendgemaakt.
|Coureur
|Punten in 2025
|Kosten voor 2026
|Lando Norris
|423
|€989.852
|Max Verstappen
|421
|€985.226
|Oscar Piastri
|410
|€959.783
|George Russell
|319
|€749.300
|Charles Leclerc
|242
|€571.199
|Lewis Hamilton
|156
|€372.281
|Kimi Antonelli
|150
|€358.403
|Alexander Albon
|73
|€180.302
|Carlos Sainz
|64
|€159.485
|Fernando Alonso
|56
|€140.981
|Nico Hülkenberg
|51
|€129.416
|Isack Hadjar
|51
|€129.416
|Ollie Bearman
|41
|€106.286
|Liam Lawson
|38
|€99.347
|Esteban Ocon
|38
|€99.347
|Lance Stroll
|33
|€87.782
|Pierre Gasly
|22
|€62.339
|Gabriel Bortoleto
|19
|€55.400
|Valtteri Bottas
|0
|€11.453
|Franco Colapinto
|0
|€11.453
|Arvid Lindblad
|0
|€11.453
|Sergio Pérez
|0
|€11.453
Gerelateerd
Net binnen
Dit zijn de superlicentiekosten per Formule 1-coureur voor het seizoen van 2026
- 1 uur geleden
Van een mengelmoes aan races tot wereldkampioenschap: het ontstaan van F1 | GPFans Special
- 2 uur geleden
- 1
Bortoleto leerde van aanpak Verstappen op simulator: "Ik zag hem dat nooit doen"
- 2 uur geleden
Peter Sauber onthult: 'Hamilton stond op het punt contract te tekenen voor Sauber'
- 3 uur geleden
- 4
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- Vandaag 15:39
- 6
Hoe deze coureur met een Nederlands team een onverslaanbaar record neerzette | GPFans Special
- Vandaag 14:33
- 12
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- Vandaag 15:39
Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
- 16 december
FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
- 13 december