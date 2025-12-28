close global

Red Bull and money

Dit zijn de superlicentiekosten per Formule 1-coureur voor het seizoen van 2026

Dit zijn de superlicentiekosten per Formule 1-coureur voor het seizoen van 2026

Vincent Bruins
Red Bull and money

Aangezien het Formule 1-seizoen van 2025 erop zit, kunnen we aan de hand van de puntenstand berekenen hoe duur de superlicenties zijn voor 2026. Lando Norris zal dit keer het meest moeten betalen in plaats van Max Verstappen.

Om deel te mogen nemen aan de koningsklasse van de autosport, heb je een soort rijbewijs nodig. De FIA noemt het een superlicentie. Beschik je over een superlicentie, dan voldoe je als coureur aan alle verplichtingen van de internationale autosportbond om je in te mogen schrijven voor de Formule 1. Tegenwoordig moet je als rookie veertig superlicentiepunten verdienen om een superlicentie te mogen ontvangen. Die krijg je door bijvoorbeeld kampioen te worden in de FIA Formule 2 of de IndyCar.

Kosten van een superlicentie

Naast dat er eisen hangen aan een superlicentie, zijn er ook flinke kosten aan verbonden. Hoe meer punten je hebt behaald in het wereldkampioenschap in het seizoen ervoor, hoe duurder het is om je superlicentie te laten vernieuwen. Coureurs die geen punten behaalden, of rookies of terugkerende coureurs die überhaupt niet reden in het seizoen ervoor, moeten een basisbedrag van €11.453 betalen. Per punt komt daar nog €2.313 bij. Norris, Verstappen en Oscar Piastri zijn ieder op bijna één miljoen euro terechtgekomen.

De bedragen zijn gebaseerd op data van 2025. Dit is mogelijk aangepast voor 2026 vanwege inflatie, maar dit is nog niet bekendgemaakt.

CoureurPunten in 2025Kosten voor 2026
Lando Norris423€989.852
Max Verstappen421€985.226
Oscar Piastri410€959.783
George Russell319€749.300
Charles Leclerc242€571.199
Lewis Hamilton156€372.281
Kimi Antonelli150€358.403
Alexander Albon73€180.302
Carlos Sainz64€159.485
Fernando Alonso56€140.981
Nico Hülkenberg51€129.416
Isack Hadjar51€129.416
Ollie Bearman41€106.286
Liam Lawson38€99.347
Esteban Ocon38€99.347
Lance Stroll33€87.782
Pierre Gasly22€62.339
Gabriel Bortoleto19€55.400
Valtteri Bottas0€11.453
Franco Colapinto0€11.453
Arvid Lindblad0€11.453
Sergio Pérez0€11.453

