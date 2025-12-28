Aangezien het Formule 1-seizoen van 2025 erop zit, kunnen we aan de hand van de puntenstand berekenen hoe duur de superlicenties zijn voor 2026. Lando Norris zal dit keer het meest moeten betalen in plaats van Max Verstappen.

Om deel te mogen nemen aan de koningsklasse van de autosport, heb je een soort rijbewijs nodig. De FIA noemt het een superlicentie. Beschik je over een superlicentie, dan voldoe je als coureur aan alle verplichtingen van de internationale autosportbond om je in te mogen schrijven voor de Formule 1. Tegenwoordig moet je als rookie veertig superlicentiepunten verdienen om een superlicentie te mogen ontvangen. Die krijg je door bijvoorbeeld kampioen te worden in de FIA Formule 2 of de IndyCar.

Artikel gaat verder onder video

Kosten van een superlicentie

Naast dat er eisen hangen aan een superlicentie, zijn er ook flinke kosten aan verbonden. Hoe meer punten je hebt behaald in het wereldkampioenschap in het seizoen ervoor, hoe duurder het is om je superlicentie te laten vernieuwen. Coureurs die geen punten behaalden, of rookies of terugkerende coureurs die überhaupt niet reden in het seizoen ervoor, moeten een basisbedrag van €11.453 betalen. Per punt komt daar nog €2.313 bij. Norris, Verstappen en Oscar Piastri zijn ieder op bijna één miljoen euro terechtgekomen.

De bedragen zijn gebaseerd op data van 2025. Dit is mogelijk aangepast voor 2026 vanwege inflatie, maar dit is nog niet bekendgemaakt.

Gerelateerd