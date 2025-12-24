Hoewel de Formule 1 zich momenteel in de winterstop bevindt, komt er hier en daar toch nog nieuws naar buiten. Het meest gelezen nieuws van vandaag wordt in deze GPFans Recap kort voor je samengevat.

Vandaag werd bekend dat Ferrari de moeizame relatie tussen Lewis Hamilton en Riccardo Adami ook in 2026 wil voortzetten. Daarnaast werkt het Italiaanse team aan een flexibele voorwielophanging en azen Aston Martin en Audi op de Alpine uit 2024. Dit is de GPFans Recap van woensdag 24 december.

'Mercedes had rechtszaak moeten beginnen na onrechtvaardigheid in Abu Dhabi 2021'

Men raakt maar niet uitgepraat over wat er gebeurde tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Zelfs vier jaar later zijn het vooral de Britse media die het nog wel eens naar voren wil halen. Volgens Peter Windsor hadden Mercedes en Lewis Hamilton een rechtszaak moeten beginnen om de WK-titel van Max Verstappen af te pakken. De hele uitspraak van Windsor lezen? Klik hier!

Verstappen Racing stapt over op Mercedes AMG Motorsport

Het raceteam van Max Verstappen, Verstappen Racing, zal vanaf 2026 gaan racen met Mercedes, zo maakt Verstappen.com bekend. De Nederlander werd vorige week in Estoril al gespot tijdens een test in de auto; de samenwerking is nu ook officieel bevestigd. Alles lezen over de samenwerking tussen Mercedes en Verstappen? Klik hier!

'Hamilton en Adami gaan, ondanks stroef 2025, met elkaar door'

Hoewel de relatie tussen race-engineer Riccardo Adami en Lewis Hamilton het afgelopen seizoen nogal stroef verliep, heeft een positief eindejaarsdiner ervoor gezorgd dat het duo ook in 2026 met elkaar doorgaat, zo meldt AutoRacer. Alles lezen over de beslissing? Klik hier!

'Aston Martin en Audi willen oude Alpine overkopen voor TPC-dagen'

Hoewel Renault is gestopt met het ontwikkelen van F1-motoren, keert de power unit mogelijk toch weer terug, maar dan tijdens de Testing of Previous Cars-momenten. Audi en Aston Martin zijn volgens AS-web in onderhandeling met het Franse team om de A524 over te nemen, de wagen waarmee in 2024 werd geracet. Alles lezen over de onderhandelingen tussen de teams? Klik hier!

'Ferrari werkt aan flexibele voorwielophanging voor 2026-wagen'

Het team van Ferrari werkt momenteel, zo meldt FormulaAnalisiTechnica, aan een flexibele voorwielophanging voor de auto van 2026. Dat is opvallend, omdat Formule 1-teams de afgelopen jaren juist hebben gekozen voor een zeer stijve voorwielophanging om zo een stabiel aerodynamisch platform te behouden. Alles lezen over het foefje bij Ferrari? Klik hier!

Verstappen heeft Red Bull Ford-motor al gehoord: 'Kijk, het is geen V10-motor'

Hoewel Max Verstappen momenteel volop geniet van zijn winterstop, kijkt ook hij al uit naar 2026 met de nieuwe Formule 1-wagens en motoren. Het is nog koffiedik kijken hoe de krachtsverhoudingen zullen liggen, maar over het geluid van de nieuwe power unit is de viervoudig wereldkampioen niet ontevreden, al benadrukt hij dat het geen V10-motoren zijn. De hele verklaring van Verstappen lezen? Klik hier!

