Het team van Ferrari werkt momenteel, zo meldt FormulaAnalisiTechnica, aan een flexibele voorwielophanging voor de auto van 2026. Dat is opvallend, omdat Formule 1-teams de afgelopen jaren juist hebben gekozen voor een zeer stijve voorwielophanging om zo een stabiel aerodynamisch platform te behouden.

Komend jaar krijgen we te maken met nieuwe Formule 1-auto’s en de teams proberen daarbij nadrukkelijk tussen de regels door te lezen. Zo kwam vorige week naar buiten dat meerdere teams een vermeend foefje in de Mercedes-motor hebben ontdekt, waar zij niet over te spreken zouden zijn. Ook op andere vlakken blijken teams de mazen van het reglement op te zoeken. Volgens The Race werd er bijvoorbeeld gesjoemeld met de fuelflowmeter, waarna de FIA de regels op dat punt snel aanscherpte.

Flexibele voorwielophanging zorgt voor nieuwe oplossingen

Ferrari heeft volgens het Italiaanse medium gekozen voor de ontwikkeling van flexibiliteit in de voorwielophanging. “Het doel van de gecontroleerde flexibiliteit in de voorwielophanging van Ferrari is het ontwikkelen van een systeem dat bij bepaalde snelheden een dynamische verandering van de camberherstelhoek mogelijk maakt. Wanneer de verbindingsarm onder specifieke belastingen doorbuigt, wordt de effectieve lengte kleiner, wat resulteert in een gecontroleerde wijziging van de camberhoek. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de algehele voertuig­dynamica van de Formule 1-wagen,” zo schrijft het medium.

Ophanging moet wel door FIA-test heenkomen

Tegelijkertijd is de draagarm een gevoelig onderdeel bij de FIA, dat tijdens crashtests niet mag falen. Ook daar heeft Ferrari rekening mee gehouden: “De flexibiliteit wordt verkregen door een slimme gelaagdheid van de koolstofvezellagen. De vezels worden zo georiënteerd dat het eindonderdeel anisotrope eigenschappen krijgt. Op die manier kan de ophangingsarm alle FIA-controles doorstaan, terwijl hij toch kan vervormen wanneer de belasting uit andere richtingen komt dan die welke door het reglement worden opgelegd voor de keuring.”

