Hoewel Renault is gestopt met het ontwikkelen van F1-motoren, keert de power unit mogelijk toch weer terug, maar dan tijdens de Testing of Previous Cars-momenten. Audi en Aston Martin zijn volgens AS-web in onderhandeling met het Franse team om de A524 over te nemen, de wagen waarmee in 2024 werd geracet.

Renault heeft de afgelopen decennia steeds minder promotie voor zichzelf gemaakt in de Formule 1. Vanaf 2021 kwam het sportmerk van de Franse autogigant namelijk in de Formule 1 met Alpine. De krachtbronnen zijn daarnaast al sinds de introductie van de hybride power units in 2014 een zorgenkindje. Renault heeft dat motorreglement nooit weten te tackelen, en inmiddels is dan ook de stekker uit het motorproject getrokken. Alpine rijdt volgend jaar dan ook met Mercedes-krachtbronnen.

Artikel gaat verder onder video

TPC-dagen

Toch is de Renault-motor nog niet helemaal uitgespeeld, zo meldt het Japanse medium. Audi en Aston Martin hebben namelijk interesse in de A524, de wagen waarmee in 2024 werd geracet. Die auto kan dan worden ingezet op TPC-dagen. Dat zijn sessies buiten de raceweekenden, waarmee teams jonge coureurs extra voorbereidingstijd kunnen geven zonder het reguliere testprogramma te belasten. Elk team mag maximaal 20 TPC-dagen per jaar inplannen.

Wel is het opvallend dat Aston Martin mogelijk geïnteresseerd is in de Franse wagen. Het team stond namelijk in 2024 zelf ook op de startgrid en zou dus gebruik kunnen maken van die auto. Audi start komend jaar als eigen team in de Formule 1 en heeft formeel gezien geen eigen auto gehad in 2024, hoewel het onder de naam van Kick Sauber natuurlijk wel dat seizoen heeft geracet.

Gerelateerd