Verstappen Racing stapt over op Mercedes AMG Motorsport
Het raceteam van Max Verstappen, Verstappen Racing, zal vanaf 2026 gaan racen met Mercedes, zo maakt Verstappen.com bekend. De Nederlander werd vorige week in Estoril al gespot tijdens een test in de auto; de samenwerking is nu ook officieel bevestigd.
Het gaat om een meerjarige samenwerking die volgend jaar van start gaat. Het team van Verstappen zal namelijk ook actief zijn in het GT World Challenge Europe-kampioenschap en daarin de Mercedes-AMG GT3 inzetten.
Mercedes blij met samenwerking
Stefan Wendl van Mercedes-AMG Customer Racing is verheugd over de samenwerking: "We zijn blij dat Verstappen Racing ervoor heeft gekozen om met een Mercedes-AMG GT3 deel te nemen aan de GT World Challenge Europe. Met 2 Seas Motorsport wordt het project ondersteund door een zeer ervaren team dat al talloze successen en kampioenstitels met onze auto heeft behaald."
Lulham kan niet wachten
Ook Chris Lulham, die samen met Verstappen afgelopen september de langeafstandsrace op de Nordschleife wist te winnen, is in zijn nopjes: "Het is fantastisch om verder te gaan in de GT World Challenge Europe, nu met een nieuwe teamgenoot en een nieuwe auto. Ik heb veel ervaring opgedaan en geleerd in mijn eerste jaar in de GT3-klasse, en het is een ongelooflijke kans om nu samen te werken met zulke professionals als Mercedes-AMG Motorsport en Daniel. Ik kan niet wachten om te beginnen," aldus Lulham. Daarnaast lijken er ook twee nieuw aanwinsten aan te komen bij het van Verstappen Racing.com
