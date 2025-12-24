Men raakt maar niet uitgepraat over wat er gebeurde tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Zelfs vier jaar later zijn het vooral de Britse media die het nog wel eens naar voren wil halen. Volgens Peter Windsor hadden Mercedes en Lewis Hamilton een rechtszaak moeten beginnen om de WK-titel van Max Verstappen af te pakken.

Verstappen en Hamilton begonnen aan de seizoensfinale van 2021 op het Yas Marina Circuit met een gelijk aantal punten. De laatstgenoemde lag lange tijd aan de leiding, maar een safety car voor een crash van Nicholas Latifi gooide roet in het eten. Op controversiële wijze stuurde toenmalig wedstrijdleider Michael Masi de safety car terug naar binnen met nog één ronde te gaan. Verstappen, die gewisseld was naar een nieuw setje softs, versloeg Hamilton en verdiende zo zijn eerste wereldkampioenschap. Masi werd voor 2022 ontslagen.

Mercedes heeft Abu Dhabi 2021 niet hard genoeg aangevochten

"Ja, je hebt misschien wel gelijk. Ik weet alleen niet of Lewis dat had geaccepteerd", reageerde Windsor op de opmerking dat de FIA Verstappen en Hamilton allebei als kampioen had moeten uitroepen. "Ik denk ook niet dat Verstappen of Red Bull dat hadden geaccepteerd. Als dat een mogelijkheid was geweest, dan had Lewis gezegd: 'Nou, ik ben wereldkampioen of ik ben het niet. Als je vindt dat ik het had moeten winnen, maak mij dan de enige wereldkampioen.' Ik vind dat Mercedes hier een rechtszaak over had moeten beginnen. Ze hadden veel verder moeten gaan dan dat ze zijn gegaan. Ze hebben het niet hard genoeg aangevochten."

Hoogste rechtbank had oordeel moeten vellen over schending

"Ik vond dat het een schending van de regels was waar echt druk op had kunnen staan, als het bij de hoogste rechtbank terecht was gekomen", vervolgde de voormalig Williams-teammanager. "Misschien zit ik fout, maar voor mijn gevoel was het zo onrechtvaardig dat de uitkomst omgedraaid had kunnen worden. En we hebben in het verleden vaak genoeg gezien dat beslissingen omgedraaid kunnen worden. Kijk maar naar de Grand Prix van Brazilië [in 2003], waar Kimi Räikkönen eerst als winnaar werd uitgeroepen, voordat Giancarlo Fisichella twee weken later de zege kreeg. Geweldig voor de sport zou het niet zijn geweest om de uitslag om te draaien, maar uiteindelijk was het daadwerkelijke einde ook niet goed voor de sport."

