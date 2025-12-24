Verstappen heeft Red Bull Ford-motor al gehoord: 'Kijk, het is geen V10-motor'
Verstappen heeft Red Bull Ford-motor al gehoord: 'Kijk, het is geen V10-motor'
Hoewel Max Verstappen momenteel volop geniet van zijn winterstop, kijkt ook hij al uit naar 2026 met de nieuwe Formule 1-wagens en motoren. Het is nog koffiedik kijken hoe de krachtsverhoudingen zullen liggen, maar over het geluid van de nieuwe power unit is de viervoudig wereldkampioen niet ontevreden, al benadrukt hij dat het geen V10-motoren zijn.
Sinds 2014 is het iconische Formule 1-geluid verdwenen. Dit heeft te maken met de introductie van de hybridemotoren, die simpelweg een ander geluid produceren. Toch zijn er de afgelopen jaren meerdere proefballonnetjes opgelaten om het ‘ouderwetse geluid’ terug te brengen. Zo waren er bij de FIA ideeën om de V8- of V10-motoren mogelijk terug te laten keren, maar dan draaiend op honderd procent duurzame brandstoffen iets wat de motoren van 2026 overigens ook zullen doen.
'Red Bull Ford-motor klonk heel goed'
Mercedes en Honda hebben op social media al de eerste geluiden van hun nieuwe power units laten horen. Verstappen legt in Talking Bull uit dat ook de Red Bull-Ford-motor flink wat geluid maakt. “Hij maakt herrie,” grapt Verstappen. Op iets serieuzere toon vervolgt hij: “Nee, het klonk heel goed. Je hoort het op de testbank en het klonk best scherp. Ik weet niet zeker of ze het geluid nog bewust ontwikkelen. Kijk, het is geen V10-motor.”
