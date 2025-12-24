'Hamilton en Adami gaan, ondanks stroef 2025, met elkaar door'
'Hamilton en Adami gaan, ondanks stroef 2025, met elkaar door'
Hoewel de relatie tussen race-engineer Riccardo Adami en Lewis Hamilton het afgelopen seizoen nogal stroef verliep, heeft een positief eindejaarsdiner ervoor gezorgd dat het duo ook in 2026 met elkaar doorgaat, zo meldt AutoRacer.
Adami en Hamilton waren het afgelopen jaar meerdere keren te horen, waarbij de communicatie te wensen overliet. Hamilton had tijdens zijn periode bij Mercedes Peter Bonnington als engineer, en die samenwerking werd juist geroemd. De Engelsman verkaste in 2025 naar Ferrari en, los van de prestaties op de baan, was ook de samenwerking met Adami niet altijd optimaal.
'Duo gaat in 2026 met elkaar door'
Desondanks blijft het duo in 2026 samenwerken, aldus het Italiaanse medium. Het positieve eindejaarsdiner heeft de plooien tussen de twee dus gladgestreken. Wel komt er versterking aan de pitmuur: een extra engineer zal worden toegevoegd die zich specifiek richt op de ondersteuning van de power unit, en dan uitsluitend voor het elektrische strategiegedeelte. Hiervan zal niet alleen Hamilton profiteren; ook teamgenoot Charles Leclerc krijgt deze ondersteuning.
