Isack Hadjar, de jonge coureur die in 2026 zal instappen bij het team van Red Bull Racing, heeft zijn gedachten gedeeld over het rijden naast Max Verstappen. De Fransman weet dat hij in het begin langzamer zal zijn dan de Nederlander en probeert zichzelf mentaal voor te bereiden op die zware kluif.

Hadjar, die Tsunoda opvolgt na diens promotie naar Red Bull, is zich zeer bewust van de zware kluif om naast Verstappen te gaan rijden. De jonge coureur probeert zich voor te bereiden op een lange periode waarin hij zichzelf niet al te veel moet gaan vergelijken met de viervoudig wereldkampioen. "Als je al accepteert dat het heel moeilijk gaat worden, dan ben je beter voorbereid", legt hij uit. Daarnaast weet hij dat Verstappen zich constant aanpast aan de auto, wat ook één van de grootste krachten van de Nederlander is.

Realistische verwachtingen

Die woorden sprak Hadjar uit in gesprek met RACER. Daarbij stelt hij dat het één van de grootste valkuilen is om Verstappen te onderschatten. "Iedereen denkt dat ze speciaal zijn. Dan kom je binnen en denk je: 'Hij is een mens, ik ga hem verslaan.' En dan word je overrompeld", zo stelt de jonge coureur. Daarnaast is hij zich ook zeer bewust van het feit dat de kans zeer groot is dat hij aan het begin van het jaar langzamer zal zijn dan Verstappen, iets waar hij zich op probeert voor te bereiden. "We hebben het over de beste coureur op de grid", vult hij aan.

Langzaam maar zeker dichterbij komen

Toch hoopt Hadjar uiteindelijk wel tot het niveau van Verstappen te geraken. Het langzaam accepteren van de realiteit ziet hij overigens niet als een nederlaag, maar juist als een goede stap richting. "De kans dat ik in het begin van het jaar langzamer ben, is heel groot. Ik kan het nu maar beter accepteren en gewoon werken aan het verbeteren. Natuurlijk hoop ik net zo snel te zijn als hij. Ik hoop het, maar realistisch gezien zijn de kansen heel klein", besluit hij.