Sergio Perez vindt dat in zijn tijd bij Red Bull het team volledig rond Max Verstappen is opgezet. Hij blikt onder meer terug op de zaken binnen het team en waarschuwt voor de 'hel' die de volgende coureur te wachten stond.

Perez kwam in 2021 bij Red Bull terecht, maar hij wist toen al dat zijn rol daar heel anders zou zijn dan die bij zijn vorige teams. Daar was hij de onbetwiste leider, maar bij de energiedrankjesgigant moest hij in een team dat volledig om de Nederlander gebouwd was. "Ik wist vanaf de eerste dag dat we slim moesten zijn", zo begint de Mexicaan bij Sport.de. "Het project was voor Verstappen ontwikkeld." Volgens Perez was er alles op Verstappens rijstijl ingesteld in de auto, waardoor hij totaal niet kon wennen aan de auto. "Toen ik aankwam, maakte ik ze nerveus. Ik was me ervan bewust dat er veel belangen speelden en dat ik niet tegen het systeem in kon gaan."

System Verstappen

De voormalig Red Bull-coureur stelt dat de auto altijd in de richting van de Limburger werd aangepast, waardoor het ook voor de aankomende teamgenoot lastig gaat worden. "Het is een complex te besturen auto die constante aanpassing aan Verstappens rijstijl vereist", zo legt Perez uit. Ook vertelt hij dat de media tegenwoordig nauwelijks meer aandacht besteden aan de tweede coureur van Red Bull. "Niemand herinnert zich dat ze überhaupt een tweede coureur hebben", zo stelt Perez.

Beste wat me kon overkomen

Uiteindelijk kijkt Perez - ondanks de uitdagingen - wel met een goed gevoel terug op zijn vertrek van Red Bull: "Wat er met Red Bull is gebeurd, was uiteindelijk het beste wat me kon overkomen", zo besluit hij. Tot slot looft hij Verstappen nog even en voorspelt hij wat moois voor zijn oude teamgenoot: "Ik denk dat hij de beste coureur in de geschiedenis van de sport zal worden; het project van Red Bull is voor hem gebouwd", zo besluit Perez.