Helmut Marko heeft in een livestream van Sport.de zijn bewondering uitgesproken voor Lando Norris. De adviseur van Red Bull Racing noemt de McLaren-coureur een coureur van wereldklasse en prijst zijn kwaliteiten, vooral in de kwalificaties.

Marko erkent dat Norris, sinds hij een competitieve auto heeft, enorme stappen heeft gemaakt. Hij benadrukt dat je zelfs in een snelle auto niet kunt winnen zonder de juiste techniek. De Oostenrijker wijst op de indrukwekkende comeback van de Brit in de tweede helft van het seizoen, waarin hij briljante races reed. "Hij stond ver achter op Oscar in punten, maar heeft zich hersteld en reed briljante races in de tweede helft van het seizoen, waardoor Piastri in zijn schaduw bleef. Hij bewees dat alle voorspellingen onjuist waren, waarin werd gezegd dat hij niet de mentaliteit had om dit te overwinnen en te winnen", zo zei Marko.

Marko over wereldtitel Norris

De wereldtitel van Norris in 2025 wordt door Marko als een mijlpaal gezien. "Twee punten zijn twee punten, over tien jaar zal niemand zich die nog herinneren, maar ze zullen zich wel herinneren dat Lando Norris wereldkampioen is", zo zei hij. De Oostenrijker benadrukt het belang van de wereldtitel en ziet in Norris een coureur die ook in de toekomst nog veel kan bereiken, mits hij de juiste auto krijgt.

Marko ziet toekomst voor Norris

Met de aanstaande veranderingen in de Formule 1, waarbij alle reglementen op de schop gaan, verwacht Marko dat Norris het niet bij één wereldtitel zal laten. De adviseur van Red Bull Racing ziet in de McLaren-coureur een sterke kwalificatiespecialist en gelooft dat hij in de toekomst vergelijkbare resultaten kan behalen, mits de omstandigheden juist zijn. Marko zal er in 2026 niet bij zijn om deze ontwikkelingen van dichtbij mee te maken, aangezien hij na meer dan twintig jaar afscheid neemt van Red Bull Racing.

