Norris pakt wereldtitel 2025, Red Bull-vraagtekens rondom toekomst Marko en Lambiase | GPFans Recap

De grote seizoensfinale in de Formule 1 zit erop en we weten na een heerlijk seizoen dat de titel toebedeeld is aan niemand minder dan Lando Norris, waardoor Max Verstappen helaas toch met twee punten te weinig achter het net viste. Het is tijd om je bij te praten met de GPFans Recap.

Lange tijd moest het team van McLaren toch gaan vrezen op de aanstormende Verstappen in het wereldkampioenschap, maar bij het vallen van de vlag trekt het team van Zak Brown dan toch aan het langste eind met Norris als wereldkampioen van 2025. Daarmee weten we eindelijk dus wie de wereldkampioen van 2025 is geworden en dat Verstappen dan toch aan het kortste eind heeft getrokken. Bij Red Bull was er na afloop ook veel te doen rondom Helmut Marko en Gianpiero Lambiase.

Norris kroont zich wereldkampioen Formule 1, Verstappen wint Grand Prix van Abu Dhabi

Op zondag was het tijd voor de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi met drie coureurs die de kans hadden om de wereldtitel te pakken. Grote gekkigheid bleef uit op het Yas Marina Circuit. Max Verstappen won de race, Oscar Piastri werd tweede en Lando Norris pakte de derde plek én zijn eerste wereldtitel. De hele samenvatting van de Grand Prix van Abu Dhabi lezen? Klik hier!

Verstappen: "Wees niet teleurgesteld, we hebben ze laten zien wie de baas is"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Abu Dhabi op dominante wijze op zijn naam geschreven. Lando Norris wist derde te worden, waardoor de Nederlander naast de titel heeft gegrepen. "We hebben ze nog één keer laten zien wie de baas is met deze auto's", vertelt Verstappen na afloop tegen zijn team: "Gefeliciteerd jongens, wat een comeback in de tweede seizoenshelft. Ik ben ontzettend trots op iedereen." Meer lezen over de eerste reactie van Max Verstappen? Klik hier!

Verstappen en Piastri kijken al uit naar 2026: "Gelukkig niet meer met deze auto!"

Max Verstappen en Oscar Piastri zaten allang in de cooldown room, terwijl Lando Norris nog uitgebreid zijn eerste wereldkampioenschap aan het vieren was. De twee verliezers bespraken direct na de F1 Grand Prix van Abu Dhabi de race en ze kijken al uit naar het volgende seizoen. Meer lezen over de reactie van Max Verstappen? Klik hier!

Verstappen hoort over huilende Lambiase: "Daar wil ik hier niks over zeggen"

Gianpiero Lambiase verscheen na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi in tranen op de schermen tijdens de televisie-uitzending, vlak nadat Max Verstappen de wereldtitel was misgelopen. De Red Bull-coureur reageert nu kort op de tranen bij zijn vertrouwde engineer. "Ik weet meer dan anderen hoe hij het seizoen heeft beleefd. Dat is niet gemakkelijk. Daar wil ik niks op de radio over zeggen en ook niet hier." Meer lezen over de reactie van Max Verstappen over GP? Klik hier!

Marko sluit vertrek bij Red Bull niet uit: "Of je me volgend jaar terugziet?"

Helmut Marko is een beetje teleurgesteld dat Max Verstappen het wereldkampioenschap heeft verloren tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De hoofdadviseur ziet het echter ook positief in, want hij ziet Red Bull Racing met een bak aan zelfvertrouwen richting 2026 aan. Of Marko dan ook nog deel uitmaakt van het team, is nog maar de vraag. Meer lezen over het nieuws rondom Helmut Marko? Klik hier!

Stewards verklaren waarom teamgenoot Verstappen straf kreeg en Norris vrijuit ging

Lando Norris werd tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi onderzocht na het gevecht met Yuki Tsunoda. De uiteindelijke wereldkampioen is vrijuit gegaan, terwijl de Red Bull Racing-coureur wel een straf kreeg opgelegd. De FIA heeft hier nu een statement over uitgebracht. Meer lezen over de beslissing rondom Lando Norris? Klik hier!

'Toekomst Lambiase als engineer Verstappen wordt in de winter besproken'

Gianpiero Lambiase beleefde dit jaar een ontzettend zwaar jaar door vervelende dingen in zijn persoonlijke leven, waardoor hij al meerdere races aan zich voorbij moest laten. Er lijkt toch ook meer achter te zitten, want volgens geruchten uit de paddock zijn er vraagtekens over zijn rol als race engineer van Max Verstappen in 2026. Meer lezen over de Gianpiero Lambiase? Klik hier!

