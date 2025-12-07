close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris, FIA, socials

Stewards verklaren waarom teamgenoot Verstappen straf kreeg en Norris vrijuit ging

Stewards verklaren waarom teamgenoot Verstappen straf kreeg en Norris vrijuit ging

Vincent Bruins
Norris, FIA, socials

Lando Norris werd tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi onderzocht na het gevecht met Yuki Tsunoda. De uiteindelijke wereldkampioen is vrijuit gegaan, terwijl de Red Bull Racing-coureur wel een straf kreeg opgelegd. De FIA heeft hier nu een statement over uitgebracht.

Norris moest op het Yas Marina Circuit een relatief vroege pitstop te maken om in de verdediging te gaan ten opzichte van de undercut van Charles Leclerc en George Russell. Hij moest zich een weg banen door het verkeer om een podiumplek veilig te stellen en daarmee ook de WK-titel. De McLaren-coureur kwam onder andere Tsunoda tegen. De teamgenoot van Max Verstappen drukte Norris op het lange rechte stuk tussen bochten 5 en 6 van de baan. Ook al haalde hij Tsunoda buiten de witte lijnen in, toch kreeg Norris geen straf.

Stewards leggen uitblijven straf Norris uit

"De coureur van auto 4 [Norris] haalde auto 22 [Tsunoda] in buiten de baan, maar dit gebeurde terwijl de coureur van auto 22 meermaals van richting veranderde ter verdediging van auto 4", legden de stewards uit. "Als auto 22 niet die acties had gepleegd, dan zou auto 4 hebben ingehaald buiten de baan, maar nu moest hij van de baan af om contact te vermijden met auto 22. Volgens de Driving Standards Guidelines is het geen geval van track limits overschrijden, als de auto van de baan wordt geduwd."

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Tsunoda kreeg voor het meermaals veranderen van richting een tijdstraf van 5 seconden. Dat is in overtreding van Artikel 2.b van hoofdstuk 4 van bijlage L van de International Sporting Code.

Gerelateerd

Red Bull Racing Formule 1 McLaren Lando Norris Yuki Tsunoda Abu Dhabi

Net binnen

Norris pakt wereldtitel 2025, Red Bull-vraagtekens rondom toekomst Marko en Lambiase | GPFans Recap
GPFans Recap

Norris pakt wereldtitel 2025, Red Bull-vraagtekens rondom toekomst Marko en Lambiase | GPFans Recap

  • 52 minuten geleden
Camera vangt schitterend moment Antonelli en Verstappen:
Max en Kimi

Camera vangt schitterend moment Antonelli en Verstappen: "Maat, niet doen"

  • 1 uur geleden
'Toekomst Lambiase als engineer Verstappen wordt in de winter besproken'
Gianpiero Lambiase

'Toekomst Lambiase als engineer Verstappen wordt in de winter besproken'

  • 1 uur geleden
  • 5
 Verstappen blij voor Norris na pakken eerste titel:
Feest Norris

Verstappen blij voor Norris na pakken eerste titel: "Hopelijk een groot feest"

  • 2 uur geleden
Dit is wat de ouders van Lando Norris zeggen over zijn F1-titel
Lando Norris

Dit is wat de ouders van Lando Norris zeggen over zijn F1-titel

  • 3 uur geleden
  • 3
 Verstappen geïrriteerd na vraag over Barcelona:
Max Verstappen

Verstappen geïrriteerd na vraag over Barcelona: "Nu geef je me een stomme grijns"

  • 3 uur geleden
  • 14
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
250.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • Vandaag 11:22
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november
 Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
200.000+ views

Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing

  • 27 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x