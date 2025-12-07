Lando Norris werd tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi onderzocht na het gevecht met Yuki Tsunoda. De uiteindelijke wereldkampioen is vrijuit gegaan, terwijl de Red Bull Racing-coureur wel een straf kreeg opgelegd. De FIA heeft hier nu een statement over uitgebracht.

Norris moest op het Yas Marina Circuit een relatief vroege pitstop te maken om in de verdediging te gaan ten opzichte van de undercut van Charles Leclerc en George Russell. Hij moest zich een weg banen door het verkeer om een podiumplek veilig te stellen en daarmee ook de WK-titel. De McLaren-coureur kwam onder andere Tsunoda tegen. De teamgenoot van Max Verstappen drukte Norris op het lange rechte stuk tussen bochten 5 en 6 van de baan. Ook al haalde hij Tsunoda buiten de witte lijnen in, toch kreeg Norris geen straf.

Stewards leggen uitblijven straf Norris uit

"De coureur van auto 4 [Norris] haalde auto 22 [Tsunoda] in buiten de baan, maar dit gebeurde terwijl de coureur van auto 22 meermaals van richting veranderde ter verdediging van auto 4", legden de stewards uit. "Als auto 22 niet die acties had gepleegd, dan zou auto 4 hebben ingehaald buiten de baan, maar nu moest hij van de baan af om contact te vermijden met auto 22. Volgens de Driving Standards Guidelines is het geen geval van track limits overschrijden, als de auto van de baan wordt geduwd."

Tsunoda kreeg voor het meermaals veranderen van richting een tijdstraf van 5 seconden. Dat is in overtreding van Artikel 2.b van hoofdstuk 4 van bijlage L van de International Sporting Code.

