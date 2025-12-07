Gianpiero Lambiase verscheen na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi in tranen op de schermen tijdens de televisie-uitzending, vlak nadat Max Verstappen de wereldtitel was misgelopen. De Red Bull-coureur reageert nu kort op de tranen bij zijn vertrouwde engineer.

In de Formule 1 speelt een race engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Lambiase in tranen

De band tussen coureur en engineer moet dan ook erg goed zijn en dat is bij Verstappen en Lambiase natuurlijk duidelijk het geval. Het tweetal heeft een unieke band en weten veel van elkaar. Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi, waar Verstappen op twee punten na de wereldtitel misliep, zagen we zijn engineer in tranen aan de pitmuur zitten. Het had ook mede te maken met zijn persoonlijke leven, zo blijkt uit woorden van Verstappen bij Viaplay: "Ik weet meer dan anderen hoe hij het seizoen heeft beleefd. Dat is niet gemakkelijk. Daar wil ik niks op de radio over zeggen en ook niet hier. Ik hoop hem dadelijk nog even daarover te spreken", zo besluit Verstappen over zijn engineer die eerder dit jaar de nodige races aan zich voorbij moest laten gaan wegens persoonlijke redenen.

