Verstappen: "Wees niet teleurgesteld, we hebben ze laten zien wie de baas is"
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Abu Dhabi op dominante wijze op zijn naam geschreven. Lando Norris wist derde te worden, waardoor de Nederlander naast de titel heeft gegrepen.
Verstappen ving de race op het Yas Marina Circuit aan vanaf pole position. Bij de start kwam hij goed van zijn plek, waardoor hij Norris achter zich wist te houden. Oscar Piastri opende ondertussen de aanval op zijn teammaat, waarmee hij de tweede plaats in de wedstrijd overnam. In die volgorde kwam het drietal uiteindelijk over de streep, wat Norris zijn eerste wereldkampioenschap ooit in de Formule 1 heeft opgeleverd. Het duo van McLaren ging voor een tweestopper, waar Verstappen slechts één keer binnenkwam.
Verstappen niet teleurgesteld
Na een zinderende ontknoping en een bijzonder indrukwekkende wederopstanding van Red Bull Racing, komt Verstappen twee punten te kort voor zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap. "We hebben ze nog één keer laten zien wie de baas is met deze auto's", vertelt Verstappen na afloop tegen zijn team: "Gefeliciteerd jongens, wat een comeback in de tweede seizoenshelft. Ik ben ontzettend trots op iedereen."
In stijl afgesloten
Hij vervolgt: "Wees niet teleurgesteld, ik ben absoluut niet teleurgesteld. We geven nooit op en we zijn erin blijven geloven, ondanks dat dat ontzettend lastig is. Honda ook bedankt voor alle mooie jaren samen. We hebben het in stijl afgesloten, dankjewel daarvoor."
