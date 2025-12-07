Max Verstappen en Oscar Piastri zaten allang in de cooldown room, terwijl Lando Norris nog uitgebreid zijn eerste wereldkampioenschap aan het vieren was. De twee verliezers bespraken direct na de F1 Grand Prix van Abu Dhabi de race en ze kijken al uit naar het volgende seizoen.

Verstappen heeft de zege gepakt op het Yas Marina Circuit vanaf de pole position. Hij komt 2 punten tekort op Norris die met zijn derde positie een eerste WK-titel heeft verdiend. Piastri zorgde nog voor een akelig momentje tussen hem en zijn teamgenoot door buitenlangs Norris te gaan in bocht 9 tijdens de openingsronde. Uiteindelijk werd de coureur uit Melbourne tweede en kwam hij, net als Verstappen, tekort op Norris.

Uitkijken naar nieuwe generatie F1-auto

"Aan het einde merkte ik dat als ik achter drie à vier seconden achter een auto zat, begon ik het al lastig te krijgen", begon Piastri tegen Verstappen in de cooldown room. De Australiër klaagde over de vuile lucht in het verkeer van achterblijvers, terwijl hij zijn race besprak met de viervoudig wereldkampioen. "Gelukkig hoeven we hier niet meer met deze auto's te racen!" Verstappen reageerde: "Ja, laten we zien wat we volgend jaar krijgen."

Piastri vraagt naar strategie Verstappen

Piastri vroeg vervolgens naar de strategie: "Wilde je niet iedereen ophouden?" Verstappen antwoordde: "Toen ik hoorde dat de top zestien nog in de pit window zat, dacht ik: 'Nah...'"

Norris vergezelde zich vervolgens bij de twee mannen. Verstappen lachte nog harder dan de wereldkampioen en is duidelijk niet teleurgesteld over zijn eigen seizoen. Norris werd vervolgens gefeliciteerd door Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

