Verstappen, Marko, generic, 2025

Marko sluit vertrek bij Red Bull niet uit: "Of je me volgend jaar terugziet?"

Marko sluit vertrek bij Red Bull niet uit: "Of je me volgend jaar terugziet?"

Vincent Bruins
Helmut Marko is een beetje teleurgesteld dat Max Verstappen het wereldkampioenschap heeft verloren tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De hoofdadviseur ziet het echter ook positief in, want hij ziet Red Bull Racing met een bak aan zelfvertrouwen richting 2026 aan. Of Marko dan ook nog deel uitmaakt van het team, is nog maar de vraag.

Verstappen deed op het Yas Marina Circuit het maximale dat hij kon doen: de wedstrijd winnen vanaf de pole position. Verder kon hij alleen maar hopen dat Lando Norris pech zou meemaken. De Brit begon vanaf de tweede plek en verloor in de openingsronde die positie aan teamgenoot Oscar Piastri. Hij kwam flink onder druk te staan van Charles Leclerc, maar zou uiteindelijk wegrijden van de Ferrari. Norris werd met P3 in Abu Dhabi gekroond tot winnaar van het Formule 1-seizoen 2025. Verstappen moet genoegen nemen met de rol van vicekampioen.

Marko heeft vertrouwen in Red Bull, maar sluit eigen vertrek niet uit

"Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld dat we de titel op twee punten mislopen", vertelde Marko tegenover De Telegraaf. "Maar het geeft ons tegelijkertijd ook veel vertrouwen dat we zó zijn teruggekomen. Het laat zien dat we de technische expertise in huis hebben. Vandaag zat het er niet echt in, ook omdat Mercedes en Ferrari niet snel genoeg waren en ons niet konden helpen. Het is mooi dat we de meeste races hebben gewonnen dit seizoen, maar over tien jaar weet iedereen alleen nog wie er kampioen is geworden."

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

De Oostenrijker heeft nog geen contract voor 2026: "Of je me volgend jaar terugziet? Nou, we zullen intern besprekingen hebben en we hebben geen haast. In de jaren van teamoprichter Dietrich Mateschitz had ik niet eens een contract. Voor mij is het belangrijk dat ik me comfortabel voel."

