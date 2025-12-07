Gianpiero Lambiase beleefde dit jaar een ontzettend zwaar jaar door vervelende dingen in zijn persoonlijke leven, waardoor hij al meerdere races aan zich voorbij moest laten. Er lijkt toch ook meer achter te zitten, want volgens geruchten uit de paddock zijn er vraagtekens over zijn rol als race engineer van Max Verstappen in 2026.

Eerder dit jaar moest Lambiase twee Grands Prix missen door privéomstandigheden. Op dat moment werd hij vervangen door Simon Rennie. Het is echter welbekend dat Verstappen een ontzettend goede relatie heeft met zijn engineer. Eerder zei de viervoudig wereldkampioen zelfs dat hij zich geen situatie zonder Lambiase zou kunnen voorstellen en mogelijk zou stoppen als de Britse strateeg zou vertrekken bij het team. Op zondag zagen we hem ontzettend geëmotioneerd aan de pitmuur van Red Bull zitten vlak na het niet winnen van het wereldkampioenschap door Verstappen.

Verstappen reageerde

Het had naar alle waarschijnlijkheid te maken met zijn zware privéomstandigheden, zoals Verstappen al liet weten: "Ik weet meer dan anderen hoe hij het seizoen heeft beleefd. Dat is niet gemakkelijk. Daar wil ik niks op de radio over zeggen en ook niet hier. Ik hoop hem dadelijk nog even daarover te spreken." Inmiddels lijkt er toch meer aan de hand zijn bij Red Bull wat betreft Lambiase. Motorsport.com weet namelijk te melden dat de huidige rol van de engineer serieus besproken gaat worden in de winter. Dat heeft niet met zijn eigen functioneren te maken, maar met de lastige situatie waarin hij verkeert.

Rol Lambiase in gevaar

Er wordt over geschreven: "In de paddock is vernomen dat Lambiase's rol voor volgend jaar nog niet vaststaat. Het komt door de genoemde privéomstandigheden en is volgens bronnen binnen het team onderwerp van gesprek tijdens de winter. Mocht Red Bull een goede race-engineer voor Verstappen vinden en een structuur waar alle partijen tevreden mee zijn, dan zou Lambiase eventueel kunnen stoppen als race-engineer en bij Red Bull Racing door kunnen gaan in een meer senior rol – naar verluidt nog wel trackside. Ingewijden benadrukken dat die keuze nog niet is gemaakt en dat het gezien de privéomstandigheden wellicht ook niet wenselijk is om die knopen in een lastige periode meteen door te hakken." Wordt ongetwijfeld vervolgd.

