Norris kroont zich wereldkampioen Formule 1, Verstappen wint Grand Prix van Abu Dhabi

Op zondag was het tijd voor de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi met drie coureurs die de kans hadden om de wereldtitel te pakken. Grote gekkigheid bleef uit op het Yas Marina Circuit. Max Verstappen won de race, Oscar Piastri werd tweede en Lando Norris pakte de derde plek én zijn eerste wereldtitel.

De Grand Prix van Abu Dhabi beloofde zondag natuurlijk de absolute apotheose te worden na een zinderend Formule 1-seizoen. Maar liefst drie coureurs wisten dat ze de kans zouden hebben om de felbegeerde wereldtitel van dit jaar te pakken. Norris was voorafgaand aan de race natuurlijk de gedoodverfde favoriet met een voorsprong van twaalf punten op Verstappen, terwijl ook Piastri daarachter natuurlijk nog altijd de kans zou gaan hebben om zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan te pakken. De drie coureurs begonnen ook alle drie vooraan de grid, met Verstappen op de pole position.

Piastri met goede start

Met die wetenschap gingen om 17:00 uur lokale tijd de lichten op groen voor de allerlaatste Grand Prix van het seizoen. Verstappen kwam goed van zijn plek en besloot meteen de deur dicht te gooien voor Norris op de tweede plek, terwijl ook een groot deel van de rest van het veld prima en zonder kleerscheuren door de eerste paar bochten wist te komen. Het betekende in eerste instantie voor Norris natuurlijk dat hij precies deed wat hij moest doen in de eerste bochten. Even later moest hij echter toch lijdzaam toezien hoe teamgenoot Piastri zijn kansen besloot te wagen met een briljante inhaalactie op zijn teamgenoot. Hij kon dus door naar P2 en wees Norris naar P3.

In de daaropvolgende ronden kreeg Norris de Ferrari van Charles Leclerc in zijn kielzog. De Monegask had de snelheid, kon veelvuldig in de buurt van Norris komen, maar kon uiteindelijk de trekker niet overhalen, waardoor de Britse rijder op de plek bleef waar hij wilde zijn. Terwijl Liam Lawson een vijfde seconden straf aan zijn broek kreeg, was het tijd voor de eerste pitstops van de dag. Na een aantal hele vroege stops, was het de vraag wie uit de top drie als eerste naar binnen zou komen. Het bleek Norris te zijn: hij kwam in rondje 17 naar binnen voor vers rubber, ging met de harde band naar buiten en kwam terug in het verkeer achter een hele trein aan wagens. Geen ideale situatie.

Incident met Tsunoda

Met een aantal weergaloze acties wist Norris echter toch snel de hele trein aan bolides te passeren. Uiteindelijk kwam hij aan de staart van Yuki Tsunoda. De Japanner liet op de boardradio weten dat hij het Norris lastig zou gaan maken. Maar lang duurde dat echter niet en de Brit ging voorbij aan de vertrekkende Verstappen-teammaat. Wél was daar meteen de wedstrijdleiding om te gaan bekijken of dat wel reglementair ging, daar Norris buiten de baan ging tijdens de inhaalactie op Tsunoda. Uiteindelijk kreeg de Aziaat een straf van vijf seconden, terwijl de wereldkampioenschapsleider vrijuit ging.

Terwijl de race langzaam maar zeker doorging richting het einde, was het interessant om te zien wat er met de pitstops zou gebeuren. Leclerc ging naar binnen voor nieuwe mediums, waarna McLaren besloot om te reageren en ook meteen Norris naar binnen te halen. Verstappen wist inmiddels de nog niet gestopte Piastri te verschalken voor de leiding in de race, waarna de Australiër besloot om ook meteen naar binnen te gaan voor zijn eerste en enige pitstop van de race. Bij Red Bull moest er beslist worden of zij ook naar binnen zouden gaan voor nog een stop, maar men ging door met Verstappen.

Geen gekkigheid, Norris is kampioen

Daar waar een hoop Verstappen-fans toch hoopten op een hoop gekkigheid in de slotfase van de Grand Prix, bleef de gedroomde gekkigheid uit en kon het team van McLaren de wedstrijd uiterst professioneel uitspelen. Terwijl Norris in het restant van de race nog een beetje naar Piastri toe kon rijden, zagen we in ieder geval geen 'Latifitje' meer gebeuren in de slotfase. Het betekende dat Norris precies deed wat hij moest doen: de Brit kwam als derde over de streep op het Yas Marina Circuit, waardoor hij na een zinderend jaar zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan wist te pakken. Verstappen won de race, met Piastri op de tweede plek. Daarmee komt een prachtig Formule 1-seizoen officieel ten einde, net als het tijdperk van deze auto's. Verstappen zijn titelreeks is doorbroken: Norris is wereldkampioen.

