De GPFans Recap is de plek voor mensen om snel up-to-date te zijn over het laatste nieuws rondom Max Verstappen, Red Bull Racing, F1 of het slotweekend van het seizoen 2025 in Abu Dhabi. Zo ben je binnen een paar minuten helemaal bij.

Vandaag vonden de persconferenties van de coureurs plaats en ging Lando Norris onder meer in over mogelijke teamorders ten opzichte van Oscar Piastri, vergeleek Max Verstappen het slotweekend met die van 2021, besloot McLaren zowel Norris als Piastri een verbod te geven, zou Verstappen hebben geëist bij Red Bull dat er verontschuldigingen kwamen richting Andrea Kimi Antonelli en stelde Lewis Hamilton dat Red Bull niet goed met haar coureurs omgaat. Dit is de GPFans Recap van 4 december.

'Verstappen eiste Red Bull-excuses aan Antonelli na onterechte beschuldigingen'

Max Verstappen is niet blij met de situatie rondom Kimi Antonelli en heeft Red Bull zelfs gedwongen om excuses te maken richting de jonge Italiaan. De actie kwam voort uit een ongelukkige uitspraak van Helmut Marko, waarna Antonelli bedolven werd onder kritiek. Pas later werd de toestand rechtgezet door Marko, maar de schade was al groot. Meer lezen over de reactie van Verstappen richting Red Bull na de beschuldigingen richting Antonelli? Klik hier!

Russell spreekt zich uit tegen teamorders McLaren: "Onacceptabel en onredelijk"

In de komende dagen gaan we zien wie zich tot wereldkampioen in de Formule 1 weet te kronen, waarbij het team van McLaren nog altijd twee ijzers in het vuur heeft. George Russell is van mening dat wat er ook gebeurt, men bij McLaren de teamorders achterwege moet laten. Meer lezen over wat Russell zou vinden van eventuele teamorders vanuit McLaren? Klik hier!

Hamilton stoort zich aan Red Bull: 'Weten wat er gebeurt als coureurs daarheen gaan'

Lewis Hamilton heeft zich hard uitgesproken over Red Bull Racing en hun beslissing om Isack Hadjar vanaf 2026 naast Max Verstappen te zetten en Yuki Tsunoda na een seizoen alweer te vervangen. De Brit zegt 'dat we allemaal weten wat er met coureurs gebeurt die naar Red Bull gaan naast Verstappen' en hoe de werkomgeving - waar het vooral om Verstappen draait - daar is. Meer lezen over hoe Hamilton denkt over de overstap van Hadjar naar Red Bull Racing? Klik hier!

'McLaren grijpt in: mediaverbod voor Piastri en Norris richting Abu Dhabi-ontknoping'

Het team van McLaren had eigenlijk al lang en breed één van de coureurs tot kampioen moeten kronen, maar heeft het met een reeks aan fouten allemaal aan laten komen op de allerlaatste race van het seizoen. Om de focus zoveel mogelijk op de race te leggen, neemt men een opmerkelijk besluit. Meer lezen over het verbod dat geldt voor Norris en Piastri? Klik hier!

Verstappen vergelijkt 2021 met 2025: 'Duidelijk dat twee teams elkaar toen niet mochten'

Verstappen werd in 2021 voor het eerst kampioen na een seizoen vol controversie en onderling gedoe tussen hem, Lewis Hamilton, Mercedes en Red Bull Racing. Komend weekend kan Verstappen zij vijfde titel op rij veroveren, maar is de situatie volgens de Nederlander heel anders. Meer lezen over hoe Verstappen denkt over de slotfase van 2025 ten opzichte van 2021? Klik hier!

Norris laat zich horen over teamorders: "Als Max dan kampioen wordt, is het zo"

De Grand Prix van Abu Dhabi staat voor de deur en zoals inmiddels bekend strijden nog drie coureurs om de felbegeerde titel van 2025. Er is ook een scenario mogelijk waarbij Lando Norris kampioen kan worden en Oscar Piastri voor hem aan de kant zou moeten met een teamorder. Dit is echter niet besproken binnen het team. Meer lezen over wat Norris te zeggen heeft over eventuele teamorders? Klik hier!

