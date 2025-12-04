Het team van McLaren had eigenlijk al lang en breed één van de coureurs tot kampioen moeten kronen, maar heeft het met een reeks aan fouten allemaal aan laten komen op de allerlaatste race van het seizoen. Om de focus zoveel mogelijk op de race te leggen, neemt men een opmerkelijk besluit.

Het is een seizoen geworden in de Formule 1 om niet snel te vergeten. Lange tijd leek Oscar Piastri de beste papieren te hebben om zijn allereerste wereldtitel te pakken, maar de Australiër raakte na het Europese seizoen de draad behoorlijk kwijt en zag zijn voorsprong op de concurrentie als sneeuw voor de zon verdwijnen. Vervolgens leek Lando Norris de gedoodverfde favoriet te zijn en hij kon in Qatar zelfs zijn titel verzilveren als hij meer punten zou scoren dan zijn concurrentie. Hij eindigde na de zoveelste McLaren-blunder echter slechts als vierde, achter zijn concurrenten, waardoor in de laatste race van het jaar alles nog mogelijk is.

Artikel gaat verder onder video

McLaren grijpt in

Het is dan ook niet helemaal gek dat men ook bij McLaren de druk begint te voelen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, zo weten we. Zo ook de Britse renstal. Het team van Zak Brown heeft namelijk besloten om tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi alles aan te pakken om zoveel mogelijk focus voor Norris en Piastri te verzekeren. Dat doen men door het tweetal te onttrekken aan alle mogelijke mediaverplichtingen in het laatste weekend van het seizoen. De twee heren verschenen nog wel op de verplichte persconferentie van de FIA, maar zullen in het restant van de mediadag en het weekend buiten de verplichte momenten dus géén pers te woord staan.

Seen some erroneous reports in the media. Just to clarify, other than the official FIA press conference where both drivers will appear, Mclaren have denied access to either driver to ALL media to allow them to focus on the weekend. — Rachel Brookes (@RachelBrookesTV) December 4, 2025

Gerelateerd