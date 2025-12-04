'Verstappen eiste Red Bull-excuses aan Antonelli na onterechte beschuldigingen'
'Verstappen eiste Red Bull-excuses aan Antonelli na onterechte beschuldigingen'
Max Verstappen is niet blij met de situatie rondom Kimi Antonelli en heeft Red Bull zelfs gedwongen om excuses te maken richting de jonge Italiaan. De actie kwam voort uit een ongelukkige uitspraak van Helmut Marko, waarna Antonelli bedolven werd onder kritiek. Pas later werd de toestand rechtgezet door Marko, maar de schade was al groot.
Het liep allemaal compleet uit de hand tijdens de Grand Prix van Qatar, toen Antonelli onder druk kwam te staan van Lando Norris in de slotfase van de race. Ondanks alle problemen aan de McLaren van de Brit, die toch schade leek te hebben opgelopen, hield Antonelli de Mclaren-coureur op het circuit aanvankelijk achter zich. Echter, in de voorlaatste ronde ging het toch mis voor de jonge rijder, waardoor Norris door kon steken naar twee zeer belangrijke extra punten in het wereldkampioenschap.
Escalatie op sociale media
Een ongelukkige uitspraak van Gianpiero Lambiase, de engineer van Verstappen, over de radio - waarin hij stelde dat Antonelli Norris expres had laten passeren - zorgde ervoor dat er een gigantische lading aan haatberichten op gang kwam op sociale media. Antonelli werd compleet bedolven onder beledigingen, en zelfs bedreigingen. De situatie verslechterde nog verder door de opmerkingen van Marko, die Antonelli zelfs na de race nog beschuldigde van opzet. Dat zorgde weer voor een duidelijke reactie van de jonge rijder, die zijn Instagram-profiel op zwart zette uit protest en als statement tegen alle haatberichten.
Verstappen eist excuses
Eén dag later kwam Red Bull via het eigen kanaal plotseling met excuses op de proppen, terwijl ook Marko de media had opgezocht om excuses te maken. Het blijkt op het conto van Verstappen te komen. De Nederlander, die goed met Antonelli is bevriend, besloot dat het genoeg was en eiste binnenskamers dat Red Bull excuses zou maken richting de jonge Italiaan, zo weet Formula Uno Analisi Tecnica te melden. Toto Wolff kon na afloop van de race bevestigen dat 'GP' excuses hadden gemaakt na de race - ook Marko trok zijn woorden later dus terug en stelde dat het inhalen van Norris op Antonelli een rijdersfout was, zonder opzet. Dit kwam dus door ingrijpen van Verstappen zelf.
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO: 'Hadjar wilde eerst niet naar Red Bull Racing' l GPFans Raceteam
- 27 minuten geleden
Hamilton stoort zich aan Red Bull: 'Weten wat er gebeurt als coureurs daarheen gaan'
- 59 minuten geleden
- 8
Verstappen vergelijkt 2021 met 2025: 'Duidelijk dat twee teams elkaar toen niet mochten'
- 1 uur geleden
Stand F2 en F3: Câmara kampioen in F3, Fornaroli voor laatste weekend al kampioen in F2
- 2 uur geleden
- 2
Presidentsverkiezingen FIA gaan door ondanks rechtszaak: onzekerheid nog wel aanwezig
- 2 uur geleden
- 2
Alonso grapt over Verstappen, Norris en Piastri: 'Beste coureur weer geen kampioen'
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november