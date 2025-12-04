Lewis Hamilton heeft zich hard uitgesproken over Red Bull Racing en hun beslissing om Isack Hadjar vanaf 2026 naast Max Verstappen te zetten en Yuki Tsunoda na een seizoen alweer te vervangen. De Brit zegt 'dat we allemaal weten wat er met coureurs gebeurt die naar Red Bull gaan naast Verstappen' en hoe de werkomgeving - waar het vooral om Verstappen draait - daar is.

Volgens RaceFans stelt Hamilton dat Hadjar aan een uitstekend seizoen bezig is. "Ik vind dat hij dit jaar geweldig werk heeft geleverd en hij is nog heel erg jong, hij leert nog steeds veel over zichzelf en zijn omgeving. Maar hij heeft dit jaar fenomenaal werk geleverd en hij heeft een geweldige aanpak." Hadjar gaat volgend jaar, na een enkel seizoen in F1, dus al de overstap maken naar Red Bull. Tsunoda, Liam Lawson, Pierre Gasly en Alexander Albon kunnen allemaal meepraten over hoe lastig dat is als jonge coureur.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton is bang voor carrière Hadjar

Hamilton stelt daarna dat Red Bull niet goed met zijn jonge coureurs omgaat en de rol van teamgenoot van Verstappen een ondankbare is. “We weten allemaal wat er gebeurt als coureurs naar Red Bull gaan en in welke omgeving je terechtkomt. Ik ben er natuurlijk niet geweest, dus ik kan niet uit ervaring spreken, maar van buitenaf gezien is het duidelijk behoorlijk moeilijk en waar hij nu is [bij Racing Bulls], lijkt hij een heel goede omgeving te hebben.”

Hamilton over Tsunoda

Hamilton krijgt vervolgens ook een vraag over Tsunoda, die dus degene is die door Hadjar bij Red Bull wordt vervangen vanaf 2026. “Yuki is een geweldige coureur, maar elke coureur die daarheen gaat, heeft deze algemene ervaring [naast Verstappen]. Maar dat betekent niet dat die coureurs niet geweldig zijn, het is duidelijk iets anders. Dus ik hoop gewoon dat er veranderingen worden doorgevoerd die hem de juiste ondersteuning bieden.”

Gerelateerd