Verstappen werd in 2021 voor het eerst kampioen na een seizoen vol controversie en onderling gedoe tussen hem, Lewis Hamilton, Mercedes en Red Bull Racing. Komend weekend kan Verstappen zij vijfde titel op rij veroveren, maar is de situatie volgens de Nederlander heel anders.

In gesprek met De Telegraaf stelt Verstappen dat het seizoen 2025 een stuk minder rivaliteit met zich mee heeft gebracht dan in 2021 het geval was. Toch zou Verstappen dat seizoen de sfeer tussen hem, Hamilton, Mercedes en Red Bull niet als vijandig omschrijven. "Nou, vijandig, vijandig. Niemand heeft elkaar toch geslagen? Het was duidelijk dat twee teams [Red Bull en Mercedes] elkaar op dat moment zeker niet moesten. Maar dat vind ik wel een ander verhaal."

Verstappen gaat relaxter weekend Abu Dhabi in

Verstappen stelt dat hij dit seizoen een stuk rustiger achter het stuur gaat kruipen in Abu Dhabi dan in 2021 het geval was. "Ik was toen minder relaxed dan nu, dat zeker. Had ik destijds de snelste auto gehad, dan was ik meer ontspannen geweest." Volgens Verstappen had Mercedes toen dus de snelste auto, iets wat tijdens de race zelf dus ook wel bleek.

