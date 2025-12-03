Van der Garde over Norris: "Hij gaat niet winnen, hij is op, hij is moe"
Lando Norris hoeft alleen maar even op het podium te finishen in Abu Dhabi en dan is hij wereldkampioen. Maar zo makkelijk is dat klusje nog niet, denkt Giedo van der Garde. Volgens hem is Norris namelijk een beetje opgebrand en gaat hij de race in het Midden-Oosten dan ook zeker niet winnen.
"Als Norris normaal gesproken een normale race zou rijden, dan word je daar [in Abu Dhabi, red.] tweede of derde en dan word je kampioen", zo begint Van der Garde ten overstaan van Bas Nijhuis en Wilfred Genee in het online programma In de Wandelgangen, een rubriek van Vandaag Inside. "Maar er komen natuurlijk nog wel andere dingen bij kijken, mentaal." Als Genee vervolgens vraagt of hij daarmee dus zegt dat Norris de race niet gaat winnen, antwoordt Van der Garde: "Nee, ik denk niet dat hij dat haalt. Vorig jaar hebben ze daar wel gewonnen en was hij daar snel, maar toen stond er geen druk op en kon hij geen wereldkampioen meer worden. Maar nu is er toch een andere mentale druk."
Norris is op en moe en gaat knakken stelt Van der Garde
Vervolgens begint Genee over de fysieke en mentale gesteldheid van Norris de laatste weken. Hij zou er niet meer lekker inzitten. Van der Garde bevestigt dat: "Hij is op, hij is moe. Hij heeft natuurlijk een mooie reeks gehad en een paar races gewonnen, maar nu die weer eerste staat in het kampioenschap... Dan zie je de wallen, hij begint moe te worden, zweethandjes - en ook met de pers enzo, dat ie al wat geïrriteerd was met dat interview samen met Russell. Dat knaagt. Ook dat hij nu niet meer op het podium staat en Max nog maar 12 punten achter hem staat. Ik denk dat hij gaat knakken."
Een logische voorspelling voor Van der Garde voor de race in Abu Dhabi zou dan ook zijn dat Norris niet op het podium finisht. "Ik denk dat hij vierde wordt", zo sluit de voormalig F1-coureur af.
