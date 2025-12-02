Isack Hadjar kan niet wachten om in 2026 aan zijn avontuur bij het team van Red Bull Racing te beginnen. De de 21-jarige coureur blikt vooruit op zijn promotie en de uitdagingen die hem te wachten staan. Hadjar, die dit jaar zijn eerste podiumplek pakte, beschouwt zijn overstap naar de hoofdmacht als beloning voor het harde werken sinds zijn entree.

De keuze van Red Bull Racing om na slechts één jaar te stoppen met Yuki Tsunoda en in plaats daarvan door te gaan met de jonge Fransman Hadjar, komt voort uit het vertrouwen dat teambaas Laurent Mekies heeft in de jonge coureur. Mekies, die eerder al even met Hadjar werkte bij de Racing Bulls, is ervan overtuig dat de coureur klaar is om te schitteren naast Max Verstappen. Ook Alan Permane, teambaas bij de Racing Bulls, ondersteunt de promotie van Hadjar. Hij prijst met name de consistentie en de racevaardigheden van de coureur.

Leren van Verstappen

Hadjar zelf is natuurlijk ook zeer dankbaar voor de kans die hij krijgt bij het team van Red Bull Racing. "Ik kijk er enorm naar uit om met de beste mensen om me heen te werken en om te leren van Max", stelt de jonge Fransman, die zich nu klaar voelt voor deze nieuwe uitdaging: "Ik ben gewoon blij dat het team in me gelooft en dat ik deze kans krijg op het hoogste niveau. Ik probeer elke dag beter te worden en deze kans is een beloning voor het harde werken van de afgelopen jaren. Ik voel me goed en ik heb veel geleerd afgelopen jaar bij de Racing Bulls, dus ik voel me klaar voor deze stap."

Het gevaarlijke stoeltje

Met zijn promotie naar het team van Red Bull Racing begint Hadjar aan een nieuw en spannend hoofdstuk in zijn nog prille Formule 1-carrière. De jonge coureur is vastberaden om zich verder te ontwikkelen en bij te dragen aan het succes van het team. Het enthousiasme en de gedrevenheid van Hadjar beloven een spannende toekomst voor hem en Red Bull Racing. Inmiddels weten we natuurlijk wel dat we bij Red Bull met een kerkhof op de tweede stoel te maken hebben. Het blijkt al jaren het lastigste stoeltje op de grid te zijn naast Max Verstappen en dus wordt het interessant om te zien hoe de Fransman daarmee omgaat.