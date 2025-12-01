Laurent Mekies is ontzettend trots op Red Bull Racing, nadat het tijdens de F1 Grand Prix van Qatar was gelukt om Max Verstappen naar de overwinning te helpen. Niet alleen de engineers en monteurs speelden daarin een grote rol, maar ook de strategische afdeling. De blunder van McLaren kwam ondertussen als een enorme verrassing.

Oscar Piastri en Lando Norris startten op het Lusail International Circuit vanaf de voorste rij. De eerstgenoemde kon de leiding vanaf de pole behouden, maar Norris verloor zijn tweede plaats aan Verstappen. Een safety car voor de crash tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly zorgde ervoor dat iedereen in ronde 7 een pitstop kon maken om het daarna met nog één stop te gaan richting de finish te redden. McLaren bleef echter als enige buiten en dus liepen Piastri en Norris in feite een pitstop achter. Verstappen kon zo naar de overwinning rijden. Piastri werd nog tweede, maar Norris miste achter Carlos Sainz compleet het podium.

Mekies prijst strategische afdeling

"Het was een geweldige beslissing na al zoveel geweldige beslissingen dit jaar van de mensen aan de pitmuur, het team van de strategie", begon Mekies bij Viaplay, complimenteus over de strategische afdeling onder leiding van Hannah Schmitz. "Het was precies wat we nodig hadden. Ik durf ook te zeggen dat de pace een stuk beter was vergeleken met waar we mee worstelden in de rest van het weekend. Verstappen kon meevechten en reageren op de pace van McLaren, wat goed nieuws is." De Fransman kon zijn ogen niet geloven, toen McLaren besloot Piastri en Norris niet naar binnen te halen tijdens de safety car.

Red Bull enorm verrast na eigen berekeningen

"Het kwam als een enorme verrassing. De rest van het veld kwam wel [naar binnen]", aldus Mekies. "Ze zullen vast hun redenen hebben gehad. Misschien wilden ze inderdaad rekening houden met hoe het zit tussen hun coureurs." De Red Bull-teambaas hint erop dat het proberen zo eerlijk mogelijk te houden tussen Piastri en Norris juist McLaren de winst heeft gekost. "Ik had verwacht dat ten minste één van hen zou stoppen. Wij hadden berekend dat het sneller zou zijn om beide auto's te stoppen, ook al moet de tweede auto dan in de file staan."

