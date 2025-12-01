Max Verstappen schreef de F1 Grand Prix van Qatar op zijn naam om zo zijn titelkansen in leven te houden. De overwinning werd niet puur op snelheid mogelijk, maar Red Bull Racing wist het gat qua pace wel te dichten naar McLaren. De engineers en monteurs van Verstappen pasten ontzettend veel verschillende dingen aan om hem een kans op die cruciale zege te geven.

Het raceweekend op het Lusail International Circuit begon teleurstellend voor Verstappen met de zesde plaats in de sprintkwalificatie. Hij wist bij de start van de Sprint meteen Fernando Alonso en teamgenoot Yuki Tsunoda in te halen om de schade in het kampioenschap te beperken. Tussen de korte zaterdagsrace en de kwalificatie voerde Red Bull allerlei wijzigingen door en dat hielp: Verstappen pakte P3 in de kwalificatie. Er werden nog meer onderdelen gewisseld voor de Grand Prix, waar Verstappen dankzij een goede start meteen Lando Norris kon verschalken. Ook Oscar Piastri werd door de Limburger verslagen, nadat McLaren besloot tijdens een vroege safety car als enige buiten te blijven.

Stuiteren op de zachte compound

Verstappen had tijdens de sprintkwalificatie het probleem dat de RB21 niet lekker door de bochten kwam door het stuiteren op de zachte compound, wat in Qatar de C3-band was. "Ja, het is de zachte band", vertelde Marko tegenover de aanwezige media. "Op de mediums (C2) konden we competitief zijn, net als op de harde band (C1)." Vanwege de parc fermé-reglementen mocht de setup van Verstappen pas na de Sprint aangepast worden. De Red Bull-hoofdadviseur voegde toe: "Max wilde meer voorkant." Verstappen had vanwege het stuiteren erg veel last van onderstuur en hoopte het op te lossen door meer downforce van de voorvleugel te krijgen.

Oude vloer voor Verstappen, nieuwe vloer voor Tsunoda

Terwijl Tsunoda met de meest geüpgradede vloer reed in Qatar, gaf Verstappen aan dat hij een oudere vloer wilde. Hij reed met dezelfde vloer als in Monza. "Het stuiteren kwam ook door de vloer, maar niet alleen de vloer. Er waren een aantal andere dingen die er tevens verantwoordelijk voor waren. Yuki was vanaf het begin van het weekend blij met de nieuwe vloer en kon er goed mee overweg. Max vond het maar niks, maar dat was zijn eigen beslissing", verklaarde Marko tegenover de Duitse tak van Sky Sports.

Motorwissel bij Verstappen

Tussen de Sprint en de kwalificatie ging parc fermé weer open en Red Bull ging direct sleutelen. De setupwijzigingen hadden duidelijk geholpen, aangezien Verstappen nu dus de derde tijd reed in plaats van de zesde tijd op de softs. Zelfs na de kwalificatie hadden de engineers en monteurs nog een boel werk aan de winkel. Ze besloten namelijk een oude Honda-power unit achterin de auto van Verstappen te leggen, iets dat van de FIA in parc fermé mag, zolang het allemaal van dezelfde specificatie is. Al heeft Red Bull over deze motorwissel geen uitleg gegeven, op de boardradio van Verstappen kunnen we wel opmaken waarom dit gebeurde. De viervoudig wereldkampioen klaagde namelijk over haperingen bij het terugschakelen. Dit heeft tot gevolg dat de auto instabiel kan worden in de remzones. Tevens zou het eventuele vibraties kunnen hebben verholpen, zoals dat in São Paulo het geval was.

Al deze wijzigingen aan de Red Bull van Verstappen gedurende het weekend op Lusail zorgden ervoor dat hij de kans had om het gat naar McLaren te dichten wat betreft de pace. Daardoor kon hij Piastri en Norris relatief gemakkelijk op afstand houden, toen McLaren eenmaal blunderde met de strategie.

