De Telegraaf: 'Hadjar nieuwe teamgenoot Verstappen, Tsunoda moet vertrekken'
Isack Hadjar wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, zo weten meerdere bronnen te melden aan De Telegraaf. De 21-jarige Frans-Algerijn zal volgende seizoen instappen voor Yuki Tsunoda, die zijn stoeltje zal moeten gaan verlaten. De knoop is doorgehakt tijdens een topoverleg bij Red Bull, vlak nadat Verstappen wist te winnen in Doha.
Dat Hadjar richting het hoofdteam gepromoveerd zou gaan worden was allerminst een verrassing. De Racing Bulls-coureur reed dit seizoen een bizar debuutseizoen bij de Racing Bulls, met een schitterende derde plaats in Zandvoort als hoogtepunt. Het allemaal hing al maanden in de lucht en vandaag is dus de dag dat de overstap naar het Red Bull-raceteam is beslist. Het is weer een stap vooruit in de Red Bull-strategie richting het volgend seizoen. Liam Lawson blijft bij Racing Bulls, daar krijgt hij de achttienjarige Arvid Lindblad als teamgenoot.
Tsunoda weg
Tsunoda, die weer doorgeschoven werd naar Red Bull nadat Lawson dit seizoen al na twee races aan de kant gezet werd, is nu de dupe van deze overstap. De Japanner gaat zijn laatste race in dienst van Red Bull rijden in Abu Dhabi, waar hij de eerste vrije training van dat weekend over zal slaan om zijn stoeltje af te staan aan een rookie. Tsunoda heeft slechts een schamele 33 punten weten te behalen dit seizoen, Verstappen heeft er 396. Het is nog onduidelijk of Tsunoda zijn intrek zal nemen als reservecoureur bij het team.
Dinsdag officieel
Met deze wissel gooit Red Bull dus de boeg om voor het aankomende seizoen. Het is nu uitkijken geblazen voor fans en volgers van de Formule 1 hoe deze nieuwe dynamiek in werking zal gaan en welke uitwerking dit allemaal zal hebben op de prestaties van het team in de toekomst. Verstappen zal ongetwijfeld hopen dat hij volgend seizoen eindelijk weer kan beschikken over een teamgenoot die hem kan helpen voorin het veld. Op dinsdag zal het team officieel bekendmaken wat de plannen zijn, zoals Laurent Mekies eerder op zondag liet weten.
