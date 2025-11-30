Documenten bevestigen: FIA controleerde inderdaad McLaren op slijtage aan vloer
Documenten bevestigen: FIA controleerde inderdaad McLaren op slijtage aan vloer
De FIA heeft inderdaad na afloop van de Grand Prix van Qatar de auto's van Lando Norris en Oscar Piastri onder de loep genomen. Onder meer de slijtage aan de vloer, wat beide heren een diskwalificatie opleverde in Las Vegas, en het gewicht van de bolide werden gecontroleerd. Dit gebeurde echter bij meer auto's. Er werden geen onregelmatigheden aangetroffen.
Kort na de race in Qatar verschenen er berichten op X dat de FIA zou zijn gezien bij de garage van McLaren. Er klonken geluiden dat er wellicht weer wat aan de hand zou zijn met de vloer van Norris en Piastri, maar de vork zit iets anders in de steel, zo wordt nu bevestigd door documenten van de FIA zelf. Wat wel klopt, is dat de afgevaardigden van de autosportbond inderdaad controles hebben uitgevoerd aan de beide auto's van McLaren. En ja, er is ook gekeken naar de vloer. Echter, het betrof hier een standaardprocedure en naast de McLaren's zijn er ook nog een handvol andere auto's gecontroleerd. Er zijn geen regels overtreden door de renstal uit Woking.
FIA controleerde auto's McLaren in Qatar, maar alles bleek in orde
Na afloop van de Grand Prix van Qatar voerde de FIA diverse controles uit, onder meer bij Ferrari, Red Bull, Mercedes en Aston Martin, maar dus ook bij McLaren. Bij de auto van Piastri werd er onder meer gekeken naar de slijtage aan de vloer, het gewicht van de auto en de aerodynamische onderdelen. Ook bij de auto van Norris werd een soortgelijke controle uitgevoerd. Er werden echter geen onregelmatigheden aangetroffen en het betrof hier een routineprocedure van de FIA. Het is dus niet zo, wat de geruchten deden vermoeden, dat de officials haar pijlen in het bijzonder gericht hadden op McLaren.
