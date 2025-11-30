'FIA zou zijn binnengestapt bij McLaren, maar is dit wel zo?'
Het Formule 1-team van McLaren kende al geen foutloze Grand Prix in Qatar, maar de problemen kunnen mogelijk nog groter worden. Althans, als je de geluiden op X klinken moet geloven. Daar gaat het verhaal rond dat de FIA zou zijn gezien in de garage van McLaren. En dat zou inderdaad best kunnen, maar dat betekent niet dat er een overtreding is begaan.
Op X klinken er plots, met name vanuit Spaanse hoek, geluiden dat de FIA zou zijn gezien bij de pitbox van McLaren. Het is geen geheim dat de autosportbond sinds Las Vegas extra scherp toezicht houdt op de Britse bolides, maar of er daadwerkelijk sprake is van een onderzoek? Dat valt te betwijfelen. In Las Vegas waren de bodemplaten bij zowel Lando Norris als Oscar Piastri te veel afgesleten, maar daar leek in Qatar geen sprake van te zijn. Daarnaast voert de FIA ook doorgaans routineprocedures uit bij de teams, wat niets hoeft te betekenen. Op dit moment lijkt er dan ook geen reden tot zorg te zijn voor McLaren.
Geen aanleiding voor Las Vegas-herhaling voor McLaren
Kort na de Grand Prix van Vegas zagen we soortgelijke berichten op social media verschijnen. Toen bleek al snel dat er wél daadwerkelijk wat aan de hand was. De FIA startte toen een onderzoek naar de bodemplaten van de beide auto's en die bleken uiteindelijk teveel afgesleten. Het resulteerde in een dubbele diskwalificatie. De FIA zou in Qatar best bij de McLaren-garage gezien kunnen zijn, maar op dit moment is er geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Britse renstal ook daadwerkelijk met iets de mist in is gegaan.
Op social media is men in ieder geval flink bezig met de mogelijke situatie bij McLaren, zo blijkt uit de tweets die voorbijkomen. Hieronder hebben we er een aantal voor je op een rij gezet.
