George Russell and Max Verstappen

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

Jan Bolscher
George Russell and Max Verstappen

George Russell ziet strategische mogelijkheden voor Max Verstappen in de aanloop naar de Grand Prix van Qatar. Ondanks een teleurstellende kwalificatie, waarin hij achter de McLarens en de Nederlander eindigde, blijft de Mercedes-coureur optimistisch over de kansen in de race.

De kwalificatie in Lusail was een mix van frustratie en tevredenheid voor de Brit. Hij erkent dat Mercedes niet over de middelen beschikt om voor pole position te vechten, maar is wel tevreden met zijn eigen prestaties. "Ik ben een beetje geïrriteerd, maar eigenlijk wel blij met mijn twee rondes", zo zegt hij. "Ik vertrek hier niet geïrriteerd, omdat ik het gevoel heb dat ik het maximale eruit haal. Het is geen perfect rondje, maar wel in de categorie hele goede rondes. Daar kan ik niet teleurgesteld over zijn."

Bandenslijtage en strategie

De focus verschuift naar de race, waar bandenslijtage een belangrijke rol gaat spelen. De FIA en Pirelli hebben besloten dat de coureurs maximaal 25 rondes op één set banden mogen rijden, wat de strategieën van de teams beïnvloedt. Russell ziet kansen voor Mercedes, omdat de snelheidsverschillen kleiner worden naarmate de stint langer duurt. "We zitten allemaal op de grens van de slijtage op de linkervoorband. Iedereen doet in feite 18 ronden op de medium als je de kwalificatierondes meerekent, en dat is echt de limiet", zo legt hij uit.

Verstappen kan iets anders proberen

De Mercedes-coureur ziet ook mogelijkheden voor Verstappen om een andere strategie te volgen. "Misschien zet iemand de harde band eronder in het midden of aan het begin. Max kan iets anders proberen, omdat hij vanaf de schone kant start. Hij heeft daar een voordeel, dus hij kan het zich permitteren om op hard te starten en alsnog een betere launch te hebben dan ik op medium", zo zegt hij. Dit zou strategische deuren openen die voor andere teams minder aantrekkelijk zijn. "De McLaren-coureurs gaan dat niet doen, omdat het risico te groot is. Dat is waarschijnlijk onze enige kans om naar voren te komen", zo legt hij uit. 

Een 'dubbele straf' voor Norris

Norris noemde het een "dubbele straf", nadat hij zich als tweede kwalificeerde. Naast dat hij niet vanaf pole position mag vertrekken, start hij aan de vieze kant van de baan en komt hij aan de buitenkant uit in de tweede bocht. Dat vergroot de kansen van Verstappen om iets bij de start te proberen.

Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri George Russell Qatar
