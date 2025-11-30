McLaren heeft champagne koud staan voor uitschakeling Verstappen: "Hij is aan het klagen"
McLaren heeft champagne koud staan voor uitschakeling Verstappen: "Hij is aan het klagen"
Andrea Stella laat weten dat de champagne al koud staat, mocht Max Verstappen vandaag tijdens de F1 Grand Prix van Qatar uitgeschakeld worden in het titelgevecht. De teambaas van McLaren hoopt dat Lando Norris en Oscar Piastri als enige kampioenschapskandidaten overblijven richting de finale in Abu Dhabi, maar weet dat hij Verstappen niet mag onderschatten.
Norris maakt vandaag serieus kans op zijn eerste wereldkampioenschap, maar dan moet hij nog wel de strijd met teamgenoot Piastri en de Red Bull van Verstappen zien te overleven. Hij heeft een voorsprong van 22 punten op Piastri, die vanaf de pole position mag vertrekken op het Lusail International Circuit, en 25 punten op Verstappen. Het is aan de Australiër de taak om niet meer dan 3 punten te verliezen op Norris om zijn titelkansen in leven te houden. Verstappen heeft een nog lastigere taak in Qatar. Het is namelijk cruciaal dat hij vóór Norris in de punten finisht, anders kan hij een vijfde achtereenvolgende Formule 1-kampioenschap vergeten.
Champagne staat al koud bij uitschakeling Verstappen
Het doel voor McLaren is niet per se om vandaag al het kampioenschap veilig te stellen in het voordeel van Norris, maar wel om sowieso Verstappen uit te schakelen. Dat heeft Stella laten weten tegenover de aanwezige media in Qatar. "We zouden een boel champagneflessen openen als dat het geval is", opende de Umbriër. Stella wil niets liever dan de twee McLaren-coureurs overhouden in het kampioenschapsgevecht. "Voor ons als team is het altijd de ambitie geweest om ervoor te zorgen dat het een titelstrijd tussen Lando en Oscar zou worden. De realiteit is dat we met zeer, zeer sterke tegenstander te maken hebben."
Verstappen mag niet onderschat worden
Stella weet dat Verstappen niet onderschat mag worden. "Als we Max zo zien, lijkt het alsof hij zich ongemakkelijk voelt. Hij is aan het klagen." De Limburger heeft last van het stuiteren van de RB21. "Hij is wel dichtbij, het scheelt niet veel, en hij was ook dichtbij in de Sprint. We zullen ons best moeten doen om ervoor te zorgen dat we naar Abu Dhabi gaan en het kampioenschap bij de coureurs een strijd blijft tussen onze twee coureurs. We weten dat dit niet gemakkelijk gaat worden. Maar het is wel altijd onze ambitie geweest."
