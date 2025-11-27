'McLaren krijgt waarschuwing van de FIA' | GPFans News

De dubbele diskwalificatie van het team van McLaren in Las Vegas heeft er volgens Oostenrijkse media voor gezorgd dat de Britse formatie in de resterende twee raceweekenden onder streng toezicht staat van de FIA, waardoor ze geen enkel risico meer kunnen nemen in de titelstrijd tegen Max Verstappen. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

