Lewis Hamilton kende een stroef weekend op de baan in Las Vegas, maar was blijkbaar desalniettemin goed gehumeurd. Op een video op X is te zien hoe hij tijdens een mediamomentje in de hospitality van Ferrari een fan aanspreekt op zijn kledingkeuze: "Sorry, wat doe jij met een Red Bull-outfit in deze kamer?', klinkt het. Als de man antwoord dat hij uit Argentinië komt, vervolgt Hamilton: "Het maakt niet uit waar je vandaan komt, vriend! Ik kom uit Argentinië... Er rijden geen Argentijnen voor Red Bull, dus... Je moet bij Alpine zijn. Grapje, ik loop je maar te plagen."

Lewis Hamilton after seeing a House 44 guest with a Red Bull jacket on



“Excuse me, what are you doing with a Red Bull outfit in this room?” 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣



pic.twitter.com/rwxLWS1tk4 — deni (@fiagirly) November 26, 2025

