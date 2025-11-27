Hamilton ziet Red Bull-fan in Ferrari-motorhome: "Wat doe jij hier?
Lewis Hamilton heeft voor lachende gezichten gezorgd in de hospitality van Ferrari, toen hij een aanwezige fan aansprak op zijn kledingkeuze. De beste man had een Red Bull Racing-jas aan.
Lewis Hamilton kende een stroef weekend op de baan in Las Vegas, maar was blijkbaar desalniettemin goed gehumeurd. Op een video op X is te zien hoe hij tijdens een mediamomentje in de hospitality van Ferrari een fan aanspreekt op zijn kledingkeuze: "Sorry, wat doe jij met een Red Bull-outfit in deze kamer?', klinkt het. Als de man antwoord dat hij uit Argentinië komt, vervolgt Hamilton: "Het maakt niet uit waar je vandaan komt, vriend! Ik kom uit Argentinië... Er rijden geen Argentijnen voor Red Bull, dus... Je moet bij Alpine zijn. Grapje, ik loop je maar te plagen."
