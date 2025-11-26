close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris, Marko, socials

VIDEO | Marko waarschuwt McLaren, 'F1 overweegt race te schrappen'

VIDEO | Marko waarschuwt McLaren, 'F1 overweegt race te schrappen'

Vincent Bruins

Helmut Marko heeft een waarschuwingsschot gelost richting McLaren, terwijl de bouw van het circuit voor de Grand Prix van Madrid momenteel aanzienlijke vertragingen ondervindt door bureaucratische obstakels en technische problemen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Red Bull Racing Formule 1 McLaren Helmut Marko Grand Prix van Madrid

Net binnen

McLaren probeerde FIA op het verkeerde been te zetten met deze afleidingsmanoeuvre
DSQ in Vegas

McLaren probeerde FIA op het verkeerde been te zetten met deze afleidingsmanoeuvre

  • 34 minuten geleden
  • 2
 De racecarrière van de succesvolle F1-ontwerper Adrian Newey | GPFans Special
Longread ✍️

De racecarrière van de succesvolle F1-ontwerper Adrian Newey | GPFans Special

  • 1 uur geleden
BREAKING: Newey krijgt nieuwe rol, Aston Martin schuift ontwerper naar voren als teambaas
Adrian Newey

BREAKING: Newey krijgt nieuwe rol, Aston Martin schuift ontwerper naar voren als teambaas

  • 1 uur geleden
  • 7
 VIDEO | Marko waarschuwt McLaren, 'F1 overweegt race te schrappen'
GPFans Recap

VIDEO | Marko waarschuwt McLaren, 'F1 overweegt race te schrappen'

  • 1 uur geleden
  • 4
 Tsunoda eist uitleg na Red Bull-blunder: 'We hebben het gewoon weggegooid'
verkeerde setup

Tsunoda eist uitleg na Red Bull-blunder: 'We hebben het gewoon weggegooid'

  • 2 uur geleden
  • 2
 Lay-out van Bangkok-stratencircuit gedeeld voor tweede thuisrace Red Bull
GP Thailand

Lay-out van Bangkok-stratencircuit gedeeld voor tweede thuisrace Red Bull

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
150.000+ views

'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'

  • 23 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas:
150.000+ views

Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"

  • 22 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x