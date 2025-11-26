VIDEO | Marko waarschuwt McLaren, 'F1 overweegt race te schrappen'
VIDEO | Marko waarschuwt McLaren, 'F1 overweegt race te schrappen'
Helmut Marko heeft een waarschuwingsschot gelost richting McLaren, terwijl de bouw van het circuit voor de Grand Prix van Madrid momenteel aanzienlijke vertragingen ondervindt door bureaucratische obstakels en technische problemen.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
DSQ in Vegas
McLaren probeerde FIA op het verkeerde been te zetten met deze afleidingsmanoeuvre
- 34 minuten geleden
- 2
Longread ✍️
De racecarrière van de succesvolle F1-ontwerper Adrian Newey | GPFans Special
- 1 uur geleden
Adrian Newey
BREAKING: Newey krijgt nieuwe rol, Aston Martin schuift ontwerper naar voren als teambaas
- 1 uur geleden
- 7
GPFans Recap
VIDEO | Marko waarschuwt McLaren, 'F1 overweegt race te schrappen'
- 1 uur geleden
- 4
verkeerde setup
Tsunoda eist uitleg na Red Bull-blunder: 'We hebben het gewoon weggegooid'
- 2 uur geleden
- 2
GP Thailand
Lay-out van Bangkok-stratencircuit gedeeld voor tweede thuisrace Red Bull
- 3 uur geleden
Veel gelezen
300.000+ views
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
150.000+ views
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
150.000+ views
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
150.000+ views
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
150.000+ views
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november
100.000+ views
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november