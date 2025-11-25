Verstappen blikt terug op samenwerking met Honda: "Ik zal de jaren onthouden"
Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie na de Grand Prix van Las Vegas teruggeblikt op zijn samenwerking met Honda. De Nederlander, die vanaf 2026 met een Ford-motor in zijn Red Bull zal rijden, heeft warme gevoelens overgehouden aan het Japanse merk waarmee hij vier wereldtitels wist te pakken.
Honda nam in 2019 de taak van motorleverancier van Renault over bij Red Bull Racing. De samenwerking resulteerde in een indrukwekkende reeks successen, waaronder vier wereldtitels voor Verstappen. De Nederlander zal de samenwerking met Honda dan ook altijd koesteren, zo liet hij weten.
Eerste podium en wereldtitel
Verstappen noemt het eerste podium als een van zijn favoriete momenten met Honda. "Ik denk dat ons eerste podium samen... Dat was een heel grote mijlpaal", zo vertelde hij. "Iedereen was, denk ik, erg emotioneel. Eerste wereldtitel, want dat is altijd heel speciaal, en ook voor Honda om na de aanvankelijke problemen met de motor vervolgens zo'n krachtige motor te leveren, zo sterk en betrouwbaar, ik denk dat dat heel indrukwekkend was."
Fantastische samenwerking
De Red Bull-coureur vervolgt: "En eerlijk gezegd, het is gewoon fantastisch geweest om met ze samen te werken. Ik mag iedereen echt heel erg graag. Ze hebben hun eigen manier en mentaliteit hoe ze werken, en dat vind ik erg leuk. En ze zijn altijd super respectvol geweest. Dus ik zal de jaren dat we hebben samengewerkt altijd onthouden."
