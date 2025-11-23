Een bizarre twist in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri zijn gediskwalificeerd en worden uit de uitslag gehaald van de Grand Prix van Las Vegas, waardoor de titelkansen van Max Verstappen in één klap weer springlevend zijn.

Na afloop van de race in Las Vegas was er van alles aan de hand bij het team van McLaren. Lando Norris kwam als tweede over de streep, maar waar hij lange tijd ongeveer vijf seconden achter Max Verstappen lag, werd dat gat in de slotronden ineens bijna twintig seconden. Norris kreeg van zijn team te horen dat hij aan lift-and-coast moest doen, wat betekent dat hij eerder van zijn gas moest bij het aanremmen, om brandstof te besparen. Na de finish was op de tv-uitzending van DAZN te zien dat Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling van de FIA, in de garage van McLaren te vinden was.

Paniek bij McLaren

Op social media verschenen vervolgens al snel foto's van de garage van McLaren, waarop te zien was dat de ingang volledig was afgeschermd. Ondertussen wilde teambaas Andrea Stella niet met de Spaanse media in gesprek en stelde hij vervolgens zijn mediasessie met de geschreven media uit. Het is ongebruikelijk voor Bauer en het technische team van de FIA om meteen na afloop van een race een garage van een team te bezoeken. In combinatie met de ogenschijnlijke paniek bij McLaren, zorgde dit al snel voor speculaties over een mogelijke diskwalificatie voor Norris, wat de titelstrijd compleet op zijn kop zou zetten.

Te veel slijtage bodemplank

Enige tijd later was daar het eerste officiële FIA-document vanuit Bauer. Uit de inspectie bleek niet zozeer dat er wat met de brandstof aan de hand was, maar wel werd er iets ontdekt bij zowel de auto van Norris als teammaat Oscar Piastri. Bij beide auto's waren de skid blocks van de bodemplank te veel afgesleten. De dikte was bij beide auto's minder dan negen millimeter, wat volgens de reglementen het verplichte minimum is. Het team van McLaren moest zich om 23:45 uur lokale tijd melden bij de stewards.

Dubbele diskwalificatie McLaren in Las Vegas

Inmiddels is er meer bekend. Zowel Norris als Piastri zijn gediskwalificeerd en worden uit de uitslag voor de Grand Prix van Las Vegas gehaald. Een enorme twist in de strijd op het kampioenschap, waarmee Verstappen op gelijke hoogte komt met Piastri en in één klap 25 punten inloopt op Norris. Met nog twee races en een sprintrace te gaan, is het verschil nu nog 24 punten.

