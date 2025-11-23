close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Podium

BREAKING: Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend

BREAKING: Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend

Jan Bolscher
Podium

Een bizarre twist in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri zijn gediskwalificeerd en worden uit de uitslag gehaald van de Grand Prix van Las Vegas, waardoor de titelkansen van Max Verstappen in één klap weer springlevend zijn.

Na afloop van de race in Las Vegas was er van alles aan de hand bij het team van McLaren. Lando Norris kwam als tweede over de streep, maar waar hij lange tijd ongeveer vijf seconden achter Max Verstappen lag, werd dat gat in de slotronden ineens bijna twintig seconden. Norris kreeg van zijn team te horen dat hij aan lift-and-coast moest doen, wat betekent dat hij eerder van zijn gas moest bij het aanremmen, om brandstof te besparen. Na de finish was op de tv-uitzending van DAZN te zien dat Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling van de FIA, in de garage van McLaren te vinden was.

Paniek bij McLaren

Op social media verschenen vervolgens al snel foto's van de garage van McLaren, waarop te zien was dat de ingang volledig was afgeschermd. Ondertussen wilde teambaas Andrea Stella niet met de Spaanse media in gesprek en stelde hij vervolgens zijn mediasessie met de geschreven media uit. Het is ongebruikelijk voor Bauer en het technische team van de FIA om meteen na afloop van een race een garage van een team te bezoeken. In combinatie met de ogenschijnlijke paniek bij McLaren, zorgde dit al snel voor speculaties over een mogelijke diskwalificatie voor Norris, wat de titelstrijd compleet op zijn kop zou zetten.

Te veel slijtage bodemplank

Enige tijd later was daar het eerste officiële FIA-document vanuit Bauer. Uit de inspectie bleek niet zozeer dat er wat met de brandstof aan de hand was, maar wel werd er iets ontdekt bij zowel de auto van Norris als teammaat Oscar Piastri. Bij beide auto's waren de skid blocks van de bodemplank te veel afgesleten. De dikte was bij beide auto's minder dan negen millimeter, wat volgens de reglementen het verplichte minimum is. Het team van McLaren moest zich om 23:45 uur lokale tijd melden bij de stewards.

Dubbele diskwalificatie McLaren in Las Vegas

Inmiddels is er meer bekend. Zowel Norris als Piastri zijn gediskwalificeerd en worden uit de uitslag voor de Grand Prix van Las Vegas gehaald. Een enorme twist in de strijd op het kampioenschap, waarmee Verstappen op gelijke hoogte komt met Piastri en in één klap 25 punten inloopt op Norris. Met nog twee races en een sprintrace te gaan, is het verschil nu nog 24 punten.

Gerelateerd

McLaren Lando Norris

Net binnen

F1-regie blundert in Las Vegas, Verstappen uitgeroepen tot 'winnende constructeur'
Foutje, bedankt!

F1-regie blundert in Las Vegas, Verstappen uitgeroepen tot 'winnende constructeur'

  • 10 minuten geleden
  • 1
 'Horner kandidaat om Cowell op te volgen, hereniging met Newey bij Aston Martin'
Terugkeer van Horner?

'Horner kandidaat om Cowell op te volgen, hereniging met Newey bij Aston Martin'

  • 27 minuten geleden
  • 3
 Een sport van uitersten: hoe 0,07 millimeter Norris het wereldkampioenschap kan kosten
Een menselijke haar

Een sport van uitersten: hoe 0,07 millimeter Norris het wereldkampioenschap kan kosten

  • 44 minuten geleden
  • 9
 Zo kan Verstappen wereldkampioen worden na diskwalificatie Norris en Piastri in Las Vegas
Max Verstappen

Zo kan Verstappen wereldkampioen worden na diskwalificatie Norris en Piastri in Las Vegas

  • 58 minuten geleden
  • 5
 Dit is waarom de FIA de McLaren-bolides van Norris en Piastri illegaal heeft verklaard
DSQ in Vegas

Dit is waarom de FIA de McLaren-bolides van Norris en Piastri illegaal heeft verklaard

  • 1 uur geleden
  • 22
 BREAKING: Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend
Lando Norris

BREAKING: Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend

  • 1 uur geleden
  • 46
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
75.000+ views

Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot

  • 6 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x