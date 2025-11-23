Lando Norris is als tweede over de streep gekomen in de Grand Prix van Las Vegas, maar er hangt de McLaren-coureur mogelijk een straf boven het hoofd, vanwege een incident na afloop van de race.

Lando Norris ving de Grand Prix van Las Vegas aan vanaf pole position, maar heeft niet lang van die leidende positie mogen genieten. De leider in het wereldkampioenschap verdedigde bij de start erg agressief ten opzichte van Max Verstappen, maar verremde zich vervolgens in aanloop naar de eerste bocht. Norris viel terug naar de derde plaats, terwijl Verstappen doorschoof naar de eerste positie. De viervoudig wereldkampioen liet vervolgens niemand meer in de buurt komen.

Mogelijke straf Norris

Norris wist uiteindelijk tweede te worden, waarmee hij de schade goed heeft beperkt. De voorsprong op Verstappen bedraagt nu 42 punten, met nog maximaal 58 punten te verdienen in de resterende twee raceweekenden. Er hangt de 26-jarige coureur echter mogelijk nog wel een straf boven het hoofd. Tijdens het podiuminterview na afloop van de race, zei Norris over het moment bij de start namelijk: "I f*cked it up."

Taalgebruik Formule 1-coureurs

En dat botst met de richtlijnen voor het taalgebruik van de coureurs. Deze zijn in 2024 door FIA-president Mohammed Ben Sulayem in het leven geroepen, waarmee het gebruik van scheldwoorden in de media bestraft kan worden. Mocht er een straf volgen, zal dat geen straf zijn die van invloed is op het circuit. Tot op heden is alleen Verstappen ooit bestraft voor zijn taalgebruik. Hij kreeg in 2024 een taakstraf, na het gebruik van het woordje f*ck.

