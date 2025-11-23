Lando Norris mag zich bijna F1-wereldkampioen van 2025 noemen. De McLaren-coureur finishte tijdens de Grand Prix van Las Vegas als tweede, achter Max Verstappen, maar het kampioenschap lijkt hem nauwelijks meer te kunnen ontgaan. Na afloop was hij dan ook niet ontevreden.

Norris begon de race in de Verenigde Staten vanaf pole, maar zag Verstappen langszij komen in de eerste bocht. Norris verslikte zich in de remzone en schoot iets te ver rechtdoor. Hierdoor verloor hij niet aan de leiding aan Verstappen, maar zag hij ook hoe George Russell profiteerde. Norris viel zodoende terug naar de derde stek, maar van paniek was geen sprake. Na de eerste pitstops wist hij Russell weer terug te pakken en sloot hij comfortabel aan op de tweede stek - een plek die hij ook niet meer uit handen gaf. Doordat teamgenoot Oscar Piastri slechts vijfde werd in Vegas, lijkt het kampioenschap Norris bijna niet meer te kunnen ontgaan. Na afloop was hij dan ook niet ontevreden.

Norris grapt dat hij Verstappen gewoon liet winnen in Vegas

De interviews na de race in Vegas werden - zoals gebruikelijk - gehouden op een alternatieve locatie. Verstappen, Norris en Russell stapten na afloop van de wedstrijd in een aparte auto en werden naar de interview-locatie gebracht. Daar gaf Norris z'n eerste reactie op de race. "Ik liet Max gewoon winnen, ik wilde hem een leuke race gunnen. Nee, het was mijn fout, het was een f***-up", zo sprak de coureur uit Bristol met een glimlach. "Ik wilde een show weggeven, snap je? Daarvoor zijn we in Vegas toch?"

Norris erkent dat Verstappen beter was

Op iets serieuzere toon vervolgt hij: "Nee, het was niet mijn beste optreden hier. Maar wanneer hij [Verstappen, red.] met 20 seconden voorsprong wint, dan heeft hij het gewoon beter gedaan en was hij sneller. Het was een leuke race, wel zwaar, maar ik heb genoten." Volgens Norris had hijzelf wel "een goede pace", maar reed Verstappen gewoon een heel sterke race. "Ik ben niet te teleurgesteld, want het zijn goede punten."

