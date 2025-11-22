Russell loopt pole mis, onthult probleem met stuur: "Viel voor mijn gevoel eraf met 370 km/h"
George Russell heeft zich als vierde gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. Het lijkt op het eerste gezicht geen bijzonder goed resultaat. Echter, hij had in Q3, de laatste fase van de kwalificatie, waarschijnlijk geen stuurbekrachtiging meer. De Mercedes-coureur had het gevoel dat zijn stuur af zou breken.
Russell had gehoopt op het Las Vegas Strip Circuit de pole position te veroveren en hij liet zien daar zeker de snelheid voor te hebben. Hij was het snelst in de derde vrije training en klokte daarna de beste tijd in de zeiknatte Q1- en Q2-sessies. Het ging daarna fout in Q3, waar de Brit een stuurprobleem voor zijn kiezen kreeg. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met P4 achter Lando Norris, Max Verstappen en Carlos Sainz na het neerzetten van een 1:48.803, bijna negen tienden langzamer dan de poletijd.
Mogelijk probleem met de stuurbekrachtiging
"Ik weet niet precies wat het was", begon Russell tegenover de aanwezige media. "Het voelde alsof het een probleem was met de stuurbekrachtiging. Dat was echt zonde. Tijdens mijn tweede ronde [in Q3] dacht ik dat ik de auto op de baan moest stoppen. Ik kon namelijk niet op een normale manier sturen. Ik ben opgelucht dat ik nog vierde heb kunnen worden. Het voelt echter natuurlijk wel als een gemiste kans."
Met 370 kilometer per uur zonder stuur
De Brit ging vervolgens dieper in op het probleem: "Ik heb de muur niet geraakt, maar plotseling werd het sturen ontzettend zwaar. Elke keer wanneer ik begon met glijden, kon ik het niet onder controle houden, alsof ik steeds blokkeerde. In mijn laatste ronde vroeg ik mijn race-engineer [Marcus Dudley] of het nog veilig was om door te gaan. Als je namelijk 370 kilometer per uur rijdt en voor je gevoel valt het stuur eraf of iets anders gaat gebeuren, dan is dat behoorlijk verontrustend en geeft het niet bepaald vertrouwen om de bocht te nemen."
