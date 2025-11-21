Piastri verklaart delen van kritische GPFans-post over McLaren

Oscar Piastri heeft gereageerd op de toch wel ietwat kritische post die hij afgelopen nacht had gedeeld. De Australiër reposte een Instagram-post van de Britse redactie van GPFans, waarin Bernie Ecclestone stelde dat McLaren Lando Norris liever de titel ziet pakken.

Ecclestone gaf eerder deze maand in een interview aan dat McLaren liever ziet dat Norris er met de titel vandoor gaat. De voormalig eigenaar van de Formule 1 stelde dat Norris voor McLaren toch iets representatiever zou zijn als kampioen en dat de publiciteit ook een stuk beter zou zijn.

Piastri reageert

Piastri deelde die post vannacht op zijn eigen Instagram, maar verwijderde deze kort daarna weer. Op social media werd nog even getwijfeld of het echt was gebeurd, maar Piastri reageert nu op zijn handeling. Formule 1-journalist Yhacbec López, aanwezig in Las Vegas, legde Piastri de vraag voor of we enige waarde moeten hechten aan de repost die suggereert dat Norris wordt voorgetrokken. “Ik denk dat het eerlijk is om dat in twijfel te trekken. Ik doe mijn werk op de baan en als de balans naar de andere kant doorslaat, is dat iets wat het team moet analyseren. Ik wilde dat de mensen het zelf zouden zien,” aldus Piastri.

