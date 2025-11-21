Piastri verklaart delen van kritische GPFans-post over McLaren
Piastri verklaart delen van kritische GPFans-post over McLaren
Oscar Piastri heeft gereageerd op de toch wel ietwat kritische post die hij afgelopen nacht had gedeeld. De Australiër reposte een Instagram-post van de Britse redactie van GPFans, waarin Bernie Ecclestone stelde dat McLaren Lando Norris liever de titel ziet pakken.
Ecclestone gaf eerder deze maand in een interview aan dat McLaren liever ziet dat Norris er met de titel vandoor gaat. De voormalig eigenaar van de Formule 1 stelde dat Norris voor McLaren toch iets representatiever zou zijn als kampioen en dat de publiciteit ook een stuk beter zou zijn.
Piastri reageert
Piastri deelde die post vannacht op zijn eigen Instagram, maar verwijderde deze kort daarna weer. Op social media werd nog even getwijfeld of het echt was gebeurd, maar Piastri reageert nu op zijn handeling. Formule 1-journalist Yhacbec López, aanwezig in Las Vegas, legde Piastri de vraag voor of we enige waarde moeten hechten aan de repost die suggereert dat Norris wordt voorgetrokken. “Ik denk dat het eerlijk is om dat in twijfel te trekken. Ik doe mijn werk op de baan en als de balans naar de andere kant doorslaat, is dat iets wat het team moet analyseren. Ik wilde dat de mensen het zelf zouden zien,” aldus Piastri.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri verklaart delen van kritische GPFans-post over McLaren
- 26 minuten geleden
Verstappen onthult dat hij van Ricciardo het meeste heeft geleerd
- 1 uur geleden
Marko krabt zichzelf achter de oren over strategie Verstappen in Brazilië
- 1 uur geleden
Hoe laat begint vannacht de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas?
- 2 uur geleden
- 1
Oud-teamgenoot Piastri concludeert: 'Hij kan McLaren niet vertrouwen'
- 3 uur geleden
- 5
Scoor bij Verstappen.com nu je favoriete Verstappen of F1-kleding tijdens Black Friday
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
- 6 november