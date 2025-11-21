Volgens Caio Collet, oud-teamgenoot van Oscar Piastri, is het vertrouwen tussen de Australiër en McLaren ver te zoeken. Zo stelt Collet in de podcast van de Motorsport Brasil dat Piastri momenteel niet helemaal zeker weet of zijn eigen race-engineer wel aan zijn kant staat.

Na de teamorders van eerder dit seizoen zijn bij de fans twijfels ontstaan over een mogelijke voorkeurspositie van Lando Norris binnen McLaren. Dat werd vrijdag nog eens kracht bijgezet door Piastri zelf, die kortstondig een post op Instagram van onze Britse collega's van GPFans had gerepost, waarin Bernie Ecclestone verklaarde dat McLaren liever wil dat Norris kampioen wordt. Dat werd overigens snel weer verwijderd door Piastri, maar op social media ging het als een lopend vuurtje rond.

Piastri kan team niet vertrouwen

Collet was in 2022 onderdeel van het opleidingsprogramma van Alpine, net als Piastri. Het duo bracht veel tijd samen door en waren zelfs huisgenoten in die periode. Collet legt uit dat hij niet verbaasd is door de plotselinge reeks van Piastri, want hij ziet een duidelijk gebrek aan vertrouwen richting McLaren. Daarbij stelt Collet dat race-engineer Tom Stallard mogelijk niet eens volledig aan de kant van Piastri zou staan. "Ik denk dat het erg lastig is als een coureur de mensen om zich heen niet kan vertrouwen. Je hebt dit vertrouwen nodig om de limiet te bereiken en net dat beetje extra eruit te halen. Het is erg moeilijk om je potentieel te maximaliseren als je niet eens zeker weet of je engineer het juiste doet of de apparatuur echt aan jouw kant staat," hint Collet erop dat McLaren alles op Norris afstelt.

Touché in Singapore

Daarbij heeft het incident in Singapore, waarbij Norris zijn teamgenoot bijna in de muur duwde, ook niet geholpen. "Ik denk dat hij in de laatste races sinds Singapore de zaken niet op orde heeft kunnen krijgen. Sommige dingen tijdens het weekend liepen de verkeerde kant op, en ik denk dat er ook wat fouten van zijn kant bij kwamen. Al die dingen samen werden als het ware een sneeuwbal, waardoor hij nu in deze situatie zit. Maar het is moeilijk," legt hij uit.

Van kwaad tot erger

Toch moet het vertrouwen van Piastri in McLaren snel terugkeren, stelt Collet, anders kan het wellicht van kwaad tot erger gaan: "Ik denk dat als er al een beetje wantrouwen bestaat, je misschien gaat denken dat het team niet meer alles voor je doet. Als die vraag in je hoofd begint rond te spelen, dan gaat het echt mis."

