Jan Bolscher

Dinsdag 2 mei 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een aantal opvallende woorden vanuit het kamp van Red Bull Racing. Helmut Marko liet optekenen te verwachten dat Max Verstappen en Sergio Pérez verderop in het seizoen harder zullen moeten verwachten om overwinningen. Verder heeft Toto Wolff zijn interesse voor Charles Leclerc op de lange termijn bekendgemaakt, heeft Verstappen zijn speciale helmdesign voor het raceweekend in Miami wereldkundig gemaakt én hebben de weersvoorspellingen laten zien dat de eerste regenrace van het seizoen zomaar eens op het programma zou kunnen staan. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Marko waarschuwt voor inhaalslag concurrentie

Alhoewel Red Bull Racing met vier achtereenvolgende overwinning bijzonder sterk aan het Formule 1-seizoen van 2023 is begonnen, vreest topman Helmut Marko dat het later in het jaar wel eens bergafwaarts zou kunnen gaan qua performancevoordeel: "Ze zijn dichterbij gekomen, niet alleen Ferrari", vertelde hij tegenover Sky Germany, doelend op de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Alonso was extreem sterk in de race, hij werd alleen gehinderd door zijn [zesde] startpositie. "Maar dat was te verwachten, en het zal nog erger voor ons worden gedurende het seizoen." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wolff erkent interesse in Leclerc: "Maar voor in de toekomst"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft erkend dat Charles Leclerc op de lange termijn een mogelijkheid is voor de Duitse grootmacht, al benadrukt de Oostenrijker nogmaals dat men in de nabije toekomst verder wil met Lewis Hamilton: "Charles is een fantastische gast en voor de toekomst is hij iemand die je op je rader moet hebben, maar niet voor de korte termijn of de middellange termijn", klonk het onder andere. "Hij is honderd procent toegewijd aan Ferrari en wij zijn honderd procent toegewijd om een handtekening met Lewis te zetten." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Ralf Schumacher zou vertrek Pérez "logisch" vinden

Ralf Schumacher is van mening dat het voor Red Bull Racing "zinvol" zou zijn om afscheid te nemen van Sergio Pérez, omdat de Mexicaan niet door één deur met Verstappen zou kunnen: "Je kunt zien dat ze niet goed met elkaar kunnen opschieten. Er doen veel geruchten de ronde in de paddock over de toekomst van Pérez", aldus de Duitser. "En als een team twee coureurs heeft die niet met elkaar op kunnen schieten, dan is dat uiteindelijk een groot nadeel voor het team." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen toont nieuw helmdesign voor raceweekend Miami

Max Verstappen verrijdt het aankomende raceweekend met een speciaal helmdesign, volledig in het teken van Miami. De vormgeving is grotendeels hetzelfde, maar de kleurensamenstelling is volledig nieuw: "Ik denk dat het er heel goed uitziet. De kleurencombinatie maakt het een heel mooi design", aldus een trotse Verstappen. "Je kunt aan de kleuren wel zien waar deze voor is: de Grand Prix van Miami. Het ontwerp is hetzelfde als mijn normale helm. Dat vond ik al mooi, dus dat heb ik zo gehouden." De nieuwe helm van Verstappen bekijken? Klik hier.

Weerbericht Grand Prix Miami

De Grand Prix van Miami vormt dit jaar de vijfde race van het seizoen. De temperatuur kan aankomend weekend maar liefst oplopen tot 29 graden Celsius, dus het belooft een warm weekend te worden voor alle twintig coureurs. Maar een beetje verkoeling is niet uitgesloten. Gedurende het weekend loopt de kans op neerslag namelijk steeds verder op, waardoor een natte kwalificatie en race niet uitgesloten zijn. Op zondag bedraagt de kans op neerslag zelfs 55 procent. Het volledige weerbericht checken? Klik hier.