Lars Leeftink

Dinsdag 2 mei 2023 08:06 - Laatste update: 08:40

Er is amper tijd voor rust voor de coureurs, teams en fans in de Formule 1. Nadat er afgelopen weekend een druk sprintraceweekend verreden werd, staat komend weekend de vierde race van het seizoen op het programma: de Grand Prix van Miami. Wat voor weer wordt het komend weekend in de populaire Amerikaanse stad?

Afgelopen weekend hadden de coureurs eigenlijk geen last van het weer, want de zon scheen en de temperatuur kwamen boven de twintig graden Celsius uit. Red Bull domineerde vooral de zondag, door op P1 en P2 te eindigen tijdens de race. Vorig jaar was er in Miami ook al succes. Toen won Max Verstappen de allereerste race in Miami, voor Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Artikel gaat verder onder video

Weer in Miami

Voor nu zullen de temperaturen komend weekend in Miami bijna de 30 graden Celsius aan gaan tikken. Zeker op vrijdag lijken de coureurs het tijdens de eerste twee vrije trainingen droog te houden. Op zaterdag en zondag is er 40 procent en 55 procent kans op regen. Een natte kwalificatie en race is dus zeker niet uitgesloten, maar gezien het algemene weerbeeld is de kans groter dat de coureurs wederom hun intermediates en wets niet hoeven te gebruiken.