Jan Bolscher

Dinsdag 2 mei 2023 16:44

Max Verstappen verrijdt het aankomende raceweekend met een speciaal helmdesign, volledig in het teken van Miami. De Red Bull Racing-coureur is naar eigen zeggen te spreken over het resultaat.

Waar het Formule 1-circus afgelopen weekend nog neerstreek in Azerbeidzjan, is de hele karavaan inmiddels alweer onderweg naar Miami. Daar wordt aanstaande zondag de eerste van in totaal drie Grands Prix om Amerikaanse bodem verreden. En zoals dat gaat in de Verenigde Staten, wordt er groots uitgepakt met het evenement. Reden genoeg dus voor Red Bull Racing om met een speciale livery op de proppen te komen, maar ook voor Max Verstappen om een nieuw helmdesign uit de hoge hoed te toveren. De vormgeving is grotendeels hetzelfde, maar de kleurensamenstelling is volledig nieuw.

Nieuw kleurenpatroon

De tweevoudig wereldkampioen vertelt in een video over het design: "Je kunt aan de kleuren wel zien waar deze voor is: de Grand Prix van Miami", klinkt het. "Het ontwerp is hetzelfde als mijn normale helm. Dat vond ik al mooi, dus dat heb ik zo gehouden. Maar we hebben de kleuren anders ingevuld. Ik denk dat het er heel goed uitziet. De kleurencombinatie maakt het een heel mooi design." Het raceweekend in Miami gaat aanstaande vrijdag om 20:00 uur Nederlandse tijd van start met de eerste vrije training.