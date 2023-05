Remy Ramjiawan

Dinsdag 2 mei 2023 13:50 - Laatste update: 13:51

Ralf Schumacher heeft gesuggereerd dat het voor Red Bull 'zinvol' zou zijn om afscheid te nemen van Sergio Pérez, aangezien hij niet lijkt te kunnen opschieten met Max Verstappen.

Pérez en Verstappen hebben de start van de 2023-seizoen gedomineerd met elk twee overwinningen in de eerste vier races. Gezien de prestaties van de RB19 lijkt het duo de enige coureurs te zijn die dit jaar het kampioenschap kunnen winnen. Pérez en Verstappen hebben al een aantal spraakmakende ruzies gehad, onder meer over de snelste ronde in Saoedi-Arabië en de zesde plaats in de Grand Prix van São Paulo van vorig jaar.

'Er zijn genoeg coureurs op de markt'

Nu heeft Schumacher betoogd dat het voor Red Bull verstandig zou zijn om afscheid te nemen van de Mexicaan, met Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo als mogelijke kandidaten. Schumacher legt in zijn column voor Sky Sports Duitsland uit: "Je kunt zien dat ze niet goed met elkaar kunnen opschieten. Er doen veel geruchten de ronde in de paddock over de toekomst van Pérez. Red Bull zou opties hebben: Je hebt Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en daarnaast zijn er nog meer coureurs op de markt."

Kiezen voor Verstappen

Volgens de voormalig Formule 1-coureur moet het team kiezen voor Verstappen: "Als er een moeizame relatie is tussen Verstappen en Perez, dan zou het logisch zijn om afscheid te nemen van de Mexicaan. Als je goed kijkt, zie je dat de teamgenoten niet goed met elkaar kunnen opschieten. En als een team twee coureurs heeft die niet met elkaar harmoniëren, dan is dat uiteindelijk een groot nadeel voor het team." Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat Red Bull het advies van Schumacher zal opvolgen nu Perez nog tot eind 2024 onder contract staat en goed presteert.