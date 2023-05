Jan Bolscher

Alhoewel Red Bull Racing met vier achtereenvolgende overwinning bijzonder sterk aan het Formule 1-seizoen van 2023 is begonnen, vreest topman Helmut Marko dat het later in het jaar wel eens bergafwaarts zou kunnen gaan qua performance.

De formatie uit Milton Keynes heeft met de RB19 een auto op de baan gezet die angst inboezemt bij de concurrentie. Max Verstappen en Sergio Pérez blazen op de rechte stukken met speels gemak aan mannen zoals Lewis Hamilton en Charles Leclerc voorbij, maar ook in de bochtige sectoren lijkt de bolide regelmatig op rails te liggen. Red Bull Racing moet echter waken voor een mogelijke handicap. Vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021 mag de renstal in combinatie met het winnen van het constructeurskampioenschap in 2022 aanzienlijk minder tijd in de windtunnel doorbrengen dan de overige negen teams.

Concurrentie dichterbij gekomen

Dat zou ervoor kunnen zorgen dat later in het seizoen de concurrentie stappen vooruit blijft zetten door het blijven ontwikkelen van de auto, terwijl de performance van Red Bull Racing stagneert. Marko vreest dan ook dat Verstappen en Pérez straks aanzienlijk harder moeten zullen vechten voor overwinningen: "Ze zijn dichterbij gekomen, niet alleen Ferrari", vertelt hij tegenover Sky Germany na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Alonso was extreem sterk in de race, hij werd alleen gehinderd door zijn [zesde] startpositie."

Beperkte windtunneltijd

De 80-jarige Oostenrijker vervolgt: "Maar dat was te verwachten. En het zal nog erger voor ons worden gedurende het seizoen, omdat we erg beperkt zijn in onze windtunneltijd, of vanwege de reglementen of onze straf. We rekenen erop dat de rest dichterbij zal komen." Na vier races gaat Red Bull Racing met 180 WK-punten aan kop in het constructeurskampioenschap, gevolgd door Aston Martin met 87 punten. Enige marge heeft de Oostenrijkse grootmacht dus wel.