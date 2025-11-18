De Grand Prix van Las Vegas staat voor de deur en hoewel McLaren als de grote titelfavoriet richting het slot van het seizoen komt met een heuse triple-header op het programma, zijn de zorgen voor de race in Las Vegas toch wel duidelijk aanwezig bij teambaas Andrea Stella.

Het is de eerste race in een heuse triple-header die ons leidt naar het einde van het seizoen. Zoals we inmiddels gewend zijn van Las Vegas, staan daar door de tijd van het jaar en de vrij late sessies voor Formule 1-begrippen behoorlijk koude temperaturen op het programma. Ook dit weekend is dat het geval. Gedurende het weekend variëren we van 15 graden Celsius tot 18 graden op de zondag, al gaat het daarbij wel om de maximale temperaturen. Omdat de sessies in de avond afgewerkt worden - de race begint om 20:00 uur lokale tijd - is het natuurlijk nog een stuk koeler. Het betekent slecht nieuws voor McLaren, dat over het algemeen sowieso niet heel lekker gaat in de gokstad.

Laatste fase

In aanloop naar aankomend weekend blikt teambaas Stella vooruit: "We hebben de laatste fase van dit lange seizoen bereikt, een drievoudige race die begint in Las Vegas en eindigt in Abu Dhabi via Qatar. Het beslaat twaalf tijdzones en meer dan achtduizend mijl hemelsbreed, het zullen drie intense en vermoeiende weken worden voor het team langs de baan naast de mannen en vrouwen gestationeerd in Woking. Ik wil hen allemaal bij voorbaat bedanken voor hun ongelooflijke toewijding dit seizoen", zo opent hij met een bedankje. "Het eerste evenement is in Las Vegas, een onderscheidende race vanwege de sfeer en het landschap.. Deze Grand Prix is ​​symbolisch voor de Formule 1 van vandaag, een sport die in populariteit groeit en ongekend succes geniet in de VS."

Zorgen om Vegas

Vervolgens komen de zorgen bovendrijven: "Technisch gezien is het op papier een lastige race voor ons, en we hebben er in de twee voorgaande evenementen zeker niet uitgeblonken. We hebben in São Paulo opnieuw gezien hoe spannend het tussen de teams op de baan is: een paar duizendsten van een seconde zijn genoeg om het verschil te maken, ten goede of ten kwade. De voorbereiding op elke sessie is daarom des te belangrijker, omdat elk detail cruciaal is om het beschikbare potentieel optimaal te benutten. In die geest komen we aan in Nevada, in het besef dat we nog een lange weg te gaan hebben om de doelen te bereiken die we onszelf hebben gesteld. We hebben met sterke tegenstanders te maken."

